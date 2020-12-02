　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度人「工作態度」輸中國人很多　網友結論：台灣人才不正常

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼受到美中貿易戰，許多勞力密集產業移入印度設廠。（圖／路透社）

▲受到美中貿易戰，許多勞力密集產業移入印度設廠。（圖／路透社）

記者林彥臣／綜合報導

受到美中貿易戰以及疫情的影響，包括台灣在內的國際廠商，逐漸減少對中國的投資，增加在印度投資設廠。對此有人在PTT八卦板比較中、印兩國人的工作態度表示，「越跟印度人合作，越覺得他們工作態度廢到笑，反倒隔壁中國人至少講了會聽，有沒有印度人工作態度的八卦？」相關話題引發許多網友的討論。

一位IP在印度的鄉民回應表示，中國人的工作態度是時間到就下班，除非加班有加班費，不然不加班，印度人的工作態度也是時間到就下班，除非加班有加班費，不然不加班，同樣做一件工作中國人可能需要1小時，印度人可能需要1.5小時，因為另外半個小時要喝茶。

印度鄉民說，但什麼時候兩邊效率相同呢？就是看雇主付多少薪水來決定！但印度工人現在薪水很低，請一個大學畢業的薪資約台幣10,000元，但不用幫他保勞保之類的社會保險，雇主看印度員工不爽，可以直接開除他，但員工要立刻離職，雇主也拿他們沒輒。

勞工，女工，作業員，工廠，勞保年改，低薪（圖／視覺中國CFP）

▲有網友表示，其實中國勞工不像台灣這麼好壓榨。（圖／視覺中國CFP）

另一位網友則表示，印度人受英國文化深遠影響，上班時間也堅持要喝茶，中國人除非有加班費，不然下班準時走人，更別提一堆上班做副業的，印尼人發薪日後會消失五天，所以每個人的發薪日要錯開。

▲▼五一勞工大遊行 。（圖／記者湯興漢攝）

▲比較印度跟中國勞工的工作態度，真相其實是最好壓榨的台灣勞工才不正常 。（圖／記者湯興漢攝）

網友強調，只有台灣人，薪水可以拖欠，人格可以汙辱，加班可以不付加班費，早上上班需要準時，晚上下班不用準時，公司尾牙必須參加，公司格言必須背好，想準時下班，還會被其他同事青眼有加。

另外還有網友在推文指出，在中國如果錢沒給夠或不是自願24小時on call，公司會被告死，在中國勞工告公司的一大堆，很多公司都能查到被告紀錄，台灣慘的地方是，大部分勞工不敢跟公司鬥，所以只能隨人壓榨。
 

►全台必吃buffet之一，特價1280

ET快訊
快訊／「中天自焚男」遺書曝！沉痛寫下「不要吃萊牛」
老公上班帶「潤滑液」準備纏綿小三　人妻偷加朝天椒：一路小心
小擦撞機車「騎士整台翻新」　他收估價單震驚：寫滿30條
汽油淋身點火！中天自焚男二度燒傷　警首度曝光案情
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

以色列放行扣留的「代收稅款」　10億美元交給巴勒斯坦政府

「全球最帥醫」擁乳浪美眉狂歡被罵翻　宣導防疫形象破滅

印度人「工作態度」輸中國人很多　網友結論：台灣人才不正常

殺害逾26名女子　俄羅斯「伏爾加狂人」落網！

日本郵局主管貪汙13.3萬枚郵票倒賣　變身億萬富翁！

停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者　家屬控訴醫療疏失！

日本最新研究：98％新冠患者「染疫半年後」仍保有抗體

年薪130萬！英國女王徵私人祕書...「超猛工作內容」曝

大叔「覺得室友怪怪」就捅死…把他積蓄全花光！警破門驚見6周腐屍

美CDC建議縮短跟新冠確診者接觸後的隔離期　最快7天！

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

酒測值0.31！台南男無照又酒駕　21歲護理師騎車被撞飛...重創命危

擋不住！吳鳳5親人確診新冠肺炎　 妹妹曝土耳其「都是被傳染的人」

通緝犯臨檢拒捕「對警丟三角錐」　被壓制在地！下秒竟喊：救郎喔～

小貓「四肢遭綁」困密封保麗龍箱 全身疥瘡志工搶救收編...牠喜獲新生

北市明倫社會住宅「3房租金4萬」　8坪陽台掀熱議！民眾：浪費空間

以色列放行扣留的「代收稅款」　10億美元交給巴勒斯坦政府

「全球最帥醫」擁乳浪美眉狂歡被罵翻　宣導防疫形象破滅

印度人「工作態度」輸中國人很多　網友結論：台灣人才不正常

殺害逾26名女子　俄羅斯「伏爾加狂人」落網！

日本郵局主管貪汙13.3萬枚郵票倒賣　變身億萬富翁！

停屍間躺6hrs…死嬰「哇一聲」嚇壞殯葬業者　家屬控訴醫療疏失！

日本最新研究：98％新冠患者「染疫半年後」仍保有抗體

年薪130萬！英國女王徵私人祕書...「超猛工作內容」曝

大叔「覺得室友怪怪」就捅死…把他積蓄全花光！警破門驚見6周腐屍

美CDC建議縮短跟新冠確診者接觸後的隔離期　最快7天！

亞洲．矽谷X Aldea平台產業出題　AI解題競賽題目出爐！

打擊炒房　行政院將提「9大策略」宣示決心

12星座12月運勢！獅子財源來自副業、雙魚本月運氣最好

缺看護！印尼移工禁入　長照業者：喘息詢問電話暴增

《孤味》票房破億金馬影后陳淑芳回台南發蝦捲　黃偉哲籲國人力挺國片創佳績

防疫新規定上路　SBL、P.League+入場觀賽口罩成必備

柯佳嬿、歐陽娜娜撞包也要背！開箱CELINE爆款「圓盒包」　發現超好裝

兒虐案件家長竟被當局外人？　孩童權益誰來守護！

快訊／「中天自焚男」遺書曝！沉痛寫：不要吃萊牛　女兒急趕三總

影／國民黨Twitter採訪在地人物　用政黨外交行銷台灣

網紅家家小可愛彈開...露點、形狀被看光　同行爆「她自己解掉」：是女生都知道會噴開

國際熱門新聞

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

7歲妹訂餐　開門驚見42名外送員

空姐「穿絲襪掀裙」密接機上私人服務　煽情勾客照曝

神秘巨碑又現蹤！面向羅馬尼亞聖山

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

小情侶嗨玩四腳獸　旁邊還有一對「忘情交疊」

母涉囚子28年　發現時牙齒幾乎沒了

惡狼當街性侵醉婦！　1分鐘快速完事走人

英國批准輝瑞新冠疫苗　最快下週接種

台裔鞋王之死疑雲！女友家遇火災　豪宅完好無損

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

翁死於新冠　火化2天後「復活」回家

金正恩撐不住了！封鎖陸海空...啟動防疫最高等級

司機先禮讓再踩油門撞　婦9秒求生

更多熱門

相關新聞

安全帶消音扣都誰在買　網：達爾文智力測驗

安全帶消音扣都誰在買　網：達爾文智力測驗

統計顯示當車禍發生時，未繫安全帶的死亡率是有繫安全帶的20倍，現在各品牌車廠也都非常貼心，座椅都設有重量感測與安全帶警示音系統，提醒駕駛與乘客繫上安全帶。但是現在網路上也有人在販售安全帶消音扣，也就是只有安全帶公扣的部分，插進母扣之後騙過警示音系統，對此就有人在PTT八卦板發問表示，這種智障的發明都是誰在買，引發網友的熱議。

想接案翻譯「6hrs只能賺1千元」他傻眼

想接案翻譯「6hrs只能賺1千元」他傻眼

友人狂邀到「家族企業」上班！網聽薪水爆氣

友人狂邀到「家族企業」上班！網聽薪水爆氣

擔心被卡脖子！　印度先下手「考慮在雅魯藏布江建水壩」

擔心被卡脖子！　印度先下手「考慮在雅魯藏布江建水壩」

新人「報到1週就離職」　網：很正常

新人「報到1週就離職」　網：很正常

關鍵字：

印度工作態度PTT八卦

讀者迴響

發燒話題

川普 雙12 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

正妹開來洗車！老闆嚇傻...爆噁畫面曝光

即／高雄下水道2死　工人全身淤泥無法插管

羅志祥停工7個月少賺6億！

羅志祥「空中泳池實體照曝光」！網一看狂罵

羅志祥被挖「還在頂樓養過200斤豬」！

天象不妙！印神童預言：疫苗可能出包

中天電視台自焚！男喊「不要過來」成火球

黑人私開LINE群傳謎片！驚見名單「成員全是大咖天王」

阮經天同框小12歲親弟　網：還以為雙胞胎

羅志祥鬆口「20大胸妹泳池多人運動」真相！

發票號碼全包淨賺4484萬元　比最低時薪高

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

快訊／男中天門口自焚！持汽油潑灑自己

口罩男「原價讓出」蔡依林門票　2女進場悲劇了

上司逼出差睡同間房　菜鳥妹淚崩求救

更多

最夯影音

更多
孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道

孫德榮揭華納侵權內幕　4年損失1億台幣...我死了就沒人知道
曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

曾寶儀畫畫超好勝「找老師＋唸金剛經」　Lulu爆料「二航事件」…她自虧：超幼稚

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

埔里12年一次建醮！全鎮吃素7天　 她怒公審連鎖鍋貼店：還賣葷食

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

女員工「上班熱舞」監視器全都錄　被老闆出賣！網笑噴：形象都沒了

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲雙12下殺優惠開跑

寵物雲雙12下殺優惠開跑

超狂【雙12寵物下殺】寵物雲商城限時超值優惠55折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面