印度人「工作態度」輸中國人很多　網友結論：台灣人才不正常

▲受到美中貿易戰，許多勞力密集產業移入印度設廠。（圖／路透社）



記者林彥臣／綜合報導

受到美中貿易戰以及疫情的影響，包括台灣在內的國際廠商，逐漸減少對中國的投資，增加在印度投資設廠。對此有人在PTT八卦板比較中、印兩國人的工作態度表示，「越跟印度人合作，越覺得他們工作態度廢到笑，反倒隔壁中國人至少講了會聽，有沒有印度人工作態度的八卦？」相關話題引發許多網友的討論。

一位IP在印度的鄉民回應表示，中國人的工作態度是時間到就下班，除非加班有加班費，不然不加班，印度人的工作態度也是時間到就下班，除非加班有加班費，不然不加班，同樣做一件工作中國人可能需要1小時，印度人可能需要1.5小時，因為另外半個小時要喝茶。

印度鄉民說，但什麼時候兩邊效率相同呢？就是看雇主付多少薪水來決定！但印度工人現在薪水很低，請一個大學畢業的薪資約台幣10,000元，但不用幫他保勞保之類的社會保險，雇主看印度員工不爽，可以直接開除他，但員工要立刻離職，雇主也拿他們沒輒。

▲有網友表示，其實中國勞工不像台灣這麼好壓榨。（圖／視覺中國CFP）



另一位網友則表示，印度人受英國文化深遠影響，上班時間也堅持要喝茶，中國人除非有加班費，不然下班準時走人，更別提一堆上班做副業的，印尼人發薪日後會消失五天，所以每個人的發薪日要錯開。

▲比較印度跟中國勞工的工作態度，真相其實是最好壓榨的台灣勞工才不正常 。（圖／記者湯興漢攝）



網友強調，只有台灣人，薪水可以拖欠，人格可以汙辱，加班可以不付加班費，早上上班需要準時，晚上下班不用準時，公司尾牙必須參加，公司格言必須背好，想準時下班，還會被其他同事青眼有加。

另外還有網友在推文指出，在中國如果錢沒給夠或不是自願24小時on call，公司會被告死，在中國勞工告公司的一大堆，很多公司都能查到被告紀錄，台灣慘的地方是，大部分勞工不敢跟公司鬥，所以只能隨人壓榨。



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