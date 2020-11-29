等於再造3個三峽大壩！雅魯藏布江將建新水電站　印度憂中國截流

▲藏木水電站位於雅魯藏布江中游，目前為西藏已建成的最大水力發電站。（圖／CFP）

記者張寧倢／綜合報導

中國電力建設集團有限公司董事長晏志勇26日證實，中國已敲定在雅魯藏布江下游興建水電開發工程，然而，此舉卻引起印度部份地區可能「無水可用」的高度憂慮。這條發源於西藏西南部，往南流經印度後被稱為布拉馬普特拉河，進入孟加拉又被叫作賈木納河的大型水系，有南亞第一大河之稱。

根據《印度快報》報導，中印關係近來跌至1962年邊境戰爭以來的最低點，如今中國又傳出將於雅魯藏布江下游地區興建水壩，再度引起了印度官員與當地人民擔憂，因為有許多居民的生計與安全需仰賴這條常年河流。一來，原本夏季就嚴重缺水的印度，部分地區將面臨「無水可用」的窘境，其次，當淤泥被大壩攔住後，下游土質變差、缺乏灌溉將影響農業生產，生態環境也會遭到嚴重破壞。

報導指出，不僅如此，雅魯藏布江原本就有許多正在運作的水壩，下游增建的位置預計設在地震好發區，地震學家認為，喜馬拉雅山是最脆弱地區，一旦地震連帶引發了土石流，不只水電設施會遭沖毀，住在雅魯藏布江盆地的近100萬名印度居民，以及下游的數萬名孟加拉人將受到嚴重的生命威脅。

據中國《澎湃新聞》報導，「十四五」規劃與2035年遠景目標中明確提出了實施雅魯藏布江的水電開發，晏志勇26日表示，這是廣涵生態、國家安全、民生、能源與國際合作的五大工程，雅魯藏布江在直線距離50公里之內形成2000公尺高度差，將近6000萬千瓦的開發規模相當於3個三峽大壩，每年預計提供近3000億度可再生、零碳電力，為西藏帶來200億元以上的財政收入。

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