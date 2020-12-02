小擦撞機車「騎士整台翻新」　他收到估價單震驚：寫滿30條

▲機車小擦撞，對方竟然整台大翻修，他收到估價單傻眼。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／趙蔡州報導

駕駛交通工具與他人發生碰撞，不料竟然被對方「獅子大開口」索賠。一名網友在臉書社團表示，他的一名親友日前與別人發生擦撞，造成對方機車的車頭損毀，由於親友的肇責比較大，因此承諾會予以賠償，不料對方卻直接拿來2張寫滿的估價單，讓他大罵「這樣子擺明誆人啊！」

原PO在臉書「爆料公社」表示，朋友的母親在路口與別人發生小擦撞，由於朋友的母親自認「肇事責任比較高」，因此在警方的車禍報告還沒有出來前，就先表明願意負責賠償，不料對方開出的報價單令人傻眼，30條維修項目寫得密密麻麻，總計45600元幾乎把整輛機車都翻新。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲受害車主送來的報價單。（圖／翻攝自爆料公社）

原PO強調，他後來幫忙朋友媽媽，把報價單拿給認識的車行看，車行老闆一看就笑說「這是灌水單，前面小擦撞，哪有可能換到這些」，實際找事故的車主詢問，對方也回答不出來為什麼要修這麼多項目，「今天我們不是不處理，合理範圍多一點我們也願意，但是這個報價單，這樣擺明誆人。」

其他網友看了照片後，也紛紛支持原PO，「車禍順便整輛換新喔，好扯」、「都要換到中柱，是被大卡車撞到喔」、「連傳動都要換，笑死」、「還買精品喔，原廠優先吧」、「太離譜，我之前連車台都換了，也才24000，車台變形、三角台也歪掉也才24000，這個要45600，什麼車這麼貴。」