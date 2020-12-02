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高雄下水道2死！死者妻崩潰哭喊…工地主任急撇：不知為什麼要下去

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記者黃子倩、戴若涵／高雄報導

高雄市鹽埕區1日下午2名水利局外包工人進行下水道維護工程時昏倒，間隔3個多小時後才被夜間巡邏的員警發現，通報119前往救援，2人雖經送醫搶救仍宣告不治。家屬氣憤指控，水利局草菅人命，連設備都沒有給工人。

▲高雄下水道工程意外 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲高雄下水道工程1日發生事件，釀成2名工人送醫不治的慘劇 。（圖／記者黃子倩翻攝）

透過監視器畫面可發現，1日下午4時51分時，62歲邱姓工人、63歲林姓工人先後進入下水道，接著便再也沒有出現在畫面中，直到晚間8時34分夜間巡邏的員警察覺不對勁，靠近查看，這才發現有工程人員在下水道內，通報119救援，消防人員趕緊將人吊掛送醫，但人早已回天乏術。

針對這起工安意外，高雄市水利局長蔡長展2日上午原先表示，疑似是人員墜落。畫面曝光後則稱，目前還不理解為何工人要進入到下水道，這樣的行為確實違反了局限空間作業未實施通風換氣，及未實施氣體偵測規定，後續還要繼續查看工人是否有透過電話反應等查清楚進到下水道的真實原因。

2名工人遺體被送往高雄市殯儀館，檢方初步相驗指出，2名工人身上並無外傷，將進一步解剖以釐清確切死因。2人的家屬忙於處理相關事宜，現場崩潰哭聲不斷，令人鼻酸。

▲▼高雄下水道奪2命，工地主任喊「不知道為什麼會下去」，引爆家屬怒火。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼高雄下水道奪2命，工地主任喊「不知道為什麼會下去」，引爆家屬怒火。（圖／記者黃子倩攝，下同）

邱姓工人的大姨以及結拜大哥氣憤指控「水利局草菅人命」，直言邱男不可能是不小心掉下去的，整起事件發生也不是意外，他們怒指，水利局為什麼連安全措施、抽風、測量等設備都沒有給工人，要讓工人冒著生命危險工作，認為這根本就是蓄意殺人。邱男妻子則是情緒崩潰，放聲痛哭。

林姓工人的家屬則氣喊，現場都沒有看到老闆來，有沼氣的工作竟然只叫2人到現場，且2人完全沒有裝備，如果不是警方經過，根本沒有人知道。

工地主任2日下午現身殯儀館，向死者家屬道歉，不停強調「這清洗的工作都是在馬路上，不用到下水道，我們也不知道為什麼會這樣、為什麼要下去」，家屬一聽情緒更加激動，直呼「不要再推卸責任」！

▲▼高雄下水道奪2命，工地主任喊「不知道為什麼會下去」，引爆家屬怒火。（圖／記者黃子倩攝）

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