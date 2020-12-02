美妝部落客做醫美「照片供宣傳」　5年後要求下架不成告診所敗訴

▲美妝部落客Umie控訴醫美診所侵害肖像權提告，二審法官認為，診所依合約使用照片沒問題，判Umie敗訴。（圖／翻攝臉書粉專Umie）

記者羅志華／台北報導

臉書粉專破10萬讚的美妝旅遊部落客Umie（本名陳冠諭），於2013年間與醫美診所協商，以同意分享手術案例、撰文替診所宣傳為報酬，換取減免18萬餘元的醫美費用，Umie事後要求撤照，卻發現診所又上傳，依侵害肖像權求償50萬元；Umie不服一審只判賠3萬上訴，北院日前判Umie敗訴，不僅一審的3萬沒了，還要負擔一、二審的訴訟費。

Umie控訴，她2013年6月間與BC時尚診所談好，以幫忙宣傳為報酬，交換減免「前額內視鏡五爪提眉」、雙眼皮及眼袋手術的費用，但後來認為當初簽約的內容，揭露太多個人隱私，且分享時間及區域都沒有規範，等於收了這18萬，無限期讓診所拿手術照及隱私宣傳，主張診所在她2018年5月要求下架後，仍以她照片宣傳至2020年12月，持續侵權獲不法所得達208萬餘元，向診所求償50萬元。

診所表示，這手術不是只有他們會做，Umie大可選擇其他診所，而雙方簽約後，診所也只拿Umie的照片，當作手術的成功案例，沒拿去登在如色情網站等非正常管道，主張Umie求償無理。

法院一審認為，Umie於2018年5月寄存證信函、要求診所下架照片後，診所就不能再用Umie的照片了，尤其內容涉及醫療隱私，認定診所侵害Umie的肖像權，判賠3萬。

Umie不服一審只判3萬上訴，二審法官認為，診所依雙方協議的合約，拿Umie的照片來宣傳沒問題，且Umie在照片放了幾年才要求下架，看不出來有因照片曝光受到甚麼痛苦，改判Umie敗訴。

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