風靡櫻花妹最愛保養撇步　PhotoFacial®療程讓素顏也水水！

▲風靡日本深受櫻花妹喜愛的保養撇步PhotoFacial®療程讓素顏也能水水的出門，因此在日本美容界引起相當高的討論度。（採訪撰稿／記者蒲世芸；攝影剪輯／記者謝盛帆）

記者蒲世芸／採訪報導

愛美風潮在日本一直相當盛行，不少日本女性熱愛做臉部保養，即使在疫情下風靡日本的PhotoFacial®，還是讓他們甘心出門來好好呵護寶貝肌膚。近期這股風潮也吹進台灣，讓許多追求光滑好膚質的女生躍躍欲試。國際皮膚科診所院長彭賢禮進一步分享，「PhotoFacial®在日本相當流行，現在這股風潮也吹進台灣。它對我們一般民眾的皮膚有不少的幫助，像是皮膚的光老化、斑點以及黑的問題，還有色素沉澱、泛紅的敏感肌膚，以及長痘痘留下來的紅疤等，對我們整體皮膚老化的回春也是有很大的幫助。」

▲M22在日本受到女性喜愛，重複使用比例高。（圖／記者謝盛帆攝，下同）

點開日本社群網站，受到女性一面倒大好評！就因為不少櫻花妹使用後即使是素顏出門，也不再成為問題，因此讓PhotoFacial®醫美療程成為不少民眾改善膚質的新選擇。彭賢禮院長說，「科技一直在進步，像M22濾片的種類，也不斷推陳出新。現在總共有9種濾片，這9種濾片可以適用在不同的膚質狀況。比如說膚色比較黑的、或是除毛的；它還有兩種特別的濾片，包括了雙波段的血管濾片跟痘痘濾片。」

▲國際皮膚科診所院長彭賢禮提到，M22比起傳統的脈衝光更加穩定與安全，還有九種不同濾鏡，可以解決更多不同類型的肌膚問題。

不過醫師也提醒，想要透過PhotoFacial®療程達到美膚效果，除了認明使用原廠儀器的診所及專業認證醫師，依個人狀況搭配足夠的療程發數，也是重要關鍵！彭賢禮院長提到，「療程需要用到不同種的濾片，使用的發數也相對重要，要有足夠的發數，才能達到整體效果。有的可能價位非常便宜，但它的治療發數並不是那麼足夠，就沒辦法達到很好的臨床效果。」

▲醫師呼籲要達到美膚效果，除了選擇受過原廠訓練認證的醫師，還要記得認明使用原廠儀器的診所，依照個人狀況搭配足夠的療程發數，也是重要關鍵。

彭賢禮醫師最後補充，原廠特此在台成立專業醫療技術培育中心來把關醫療品質，並對醫師進行原廠持續的認證訓練，維護消費者權益。但同時也提醒民眾在進行任何醫美療程前，不要忘了先做足功課，也要與醫師充分討論溝通，選對適合自己的療程並指名認證過的醫師才能安全有效的改善膚質，讓自己擁有亮麗的肌膚。

▲PhotoFacial®現在在台灣也相當流行，可以解決像是皮膚斑點以及色素沉澱等問題。

《彭賢禮醫師小檔案》

經歷：

彭賢禮皮膚科診所院長

國際皮膚科診所院長

台灣醫用雷射光電醫學會理事長