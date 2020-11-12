美麗、安全缺一不可！博田國際醫院打造「國際級」醫美中心　品質把關安心變美

▲高雄博田國際醫院的國際醫學美容中心，希望讓來訪的賓客都能享受到最高品質的醫美療程服務。

消費中心／綜合報導

於九月下旬甫開幕的高雄博田國際醫院，擁有新穎的醫療儀器設備、優秀的醫師技術以及專業真誠的服務態度，希望讓國內民眾也能享有國際級的醫療服務。其中由整形外科賴昕隄醫師所主導的國際醫學美容中心，內部空間高雅別緻，與往常醫院所附設醫美部門相比，更加溫暖、放鬆，而高端新穎的設備儀器，以及坊間醫美診所大多缺少的專業手術房，更能讓愛美的民眾獲得安全健康的美麗體驗。

賴昕隄醫師表示：「在台灣，坊間的醫美診所在安全性上品質比較參差不齊，而醫院內的醫美部門，往往缺少了醫美診所提供的細緻服務，以及大多民眾相當在意的隱密性問題。」因此國際醫學美容中心，秉持「病人安全」與「講求療效」的核心價值，將安全性、療程效果作為首要考量，同時提供細緻服務以及高度隱密性，企圖將國際醫學美容中打造成國內指標性的醫美院所，讓來訪的賓客都能享受高品質的醫美療程服務。

▲明亮、寬敞的梳化空間，讓賓客在完成療程後，亦能美美的離開。

進到八樓醫美中心，迎面而來的是開闊敞亮的迎賓大廳，以及色調溫暖、舒適放鬆的等候休息區，並在每個角落放置精心挑選的香氛，飲用水的部分更提供了法國天然礦泉水沛綠雅，一掃過往醫院帶給人的冰冷感，以期讓來訪的賓客都能享受到五星級飯店般的頂級VIP服務，用愉快放鬆的心情，迎接更美好的自己。

▲中心內所採用的療程儀器，皆是國內頂級原廠正貨，療程安全性及效果都能獲得有效保障。

除了高雅舒適的環境空間，賴昕隄醫師表示：「中心內的所有儀器療程，皆是我自己也會使用的療程，因此消費者對於療程的安全性及效果品質無須擔心。」中心內的各式療程及儀器，皆選用國內原廠正貨，例如美國音波拉提、鳳凰電波、皮秒雷射，以及近幾年相當熱門的黑鑽水飛梭療程等，確保中心內所提供的是安全、效果兼顧的療程服務。此外，亦設立了隱密性極佳的私密處療程專屬診療室，讓女性能夠放心面對難以啟齒的私密處問題，並獲得有效的治療改善。

▲中心內設有隱密性極佳的私密處療程診療室，讓女性消費者能夠放心的面對私密處問題，並得到有效的治療改善。

而博田國際醫院醫學美容中心與坊間醫美診所最大的不同之處在於，中心內設有完整專業的手術房設備、受過專業訓練的麻醉科醫師及護理師，讓消費者不論是前來進行微整療程，或是技術門檻高的整形手術，都能獲得安全且有保障的療程服務。

▲完整專業的手術房設備，與賴昕隄醫師精湛的技術，讓消費者從微整到整形手術，都能在博田國際醫院國際醫學美容中心，獲得安全與效果兼備的全方位療程服務體驗。

歷經高雄醫學大學附設醫院整形外科、國內外醫美原廠專業訓練洗禮的賴昕隄醫師，秉持著自身對美學的獨特見解與堅持，運用多年來的經驗所學專長，細心對待每位來訪的消費者，並針對賓客量身訂製專屬的美麗計畫，讓每位賓客都能找回自信與美麗，綻放屬於自己獨一無二的美。

▲博田國際醫院醫學美容中心主任賴昕隄醫師。

博田國際醫院醫美中心

地址：高雄市左營區博愛二路100號8樓

電話：07-5562217，分機1803、1804

官網 ：http://beauty.parkonehealth.com/

FB：https://bit.ly/32rCoLW

