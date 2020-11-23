「非常勸敗」盜柯佳嬿劇照打廣告　只賣1996元要賠50萬

▲「非常勸敗」盜柯佳嬿劇照賣貨1996元挨告，法院23日判賠50萬元。（圖／翻攝google庫存頁面）

記者羅志華／台北報導

知名藝人柯佳嬿於2019年間，演出熱門電視劇《想見你》女主角黃雨萱，遭購物網「Verybuy非常勸敗」盜用劇照，為販賣「想見你柯佳嬿黃雨萱同款」衣物、耳環、外套打廣告，經柯佳嬿提告求償150萬元，「非常勸敗」主張廣告只放了一個月，且相關商品僅銷售1996元，請求減免賠償，北院23日判購物網應賠50萬元。

「Verybuy非常勸敗」表示，網站只在2020年2月18日到3月17日期間，用柯佳嬿《想見你》劇照打了一個月廣告，且文案「完全被柯佳嬿『減齡感』的文藝風穿搭燒到」等語，都是讚美的詞句，柯佳嬿更從來沒透過任何方式，告知網站下架照片，顯然沒受到甚麼影響，而商品於廣告期間，也只賣了1996元，求償150萬元實在太高，請求法院減免。

法官認為，雖然「非常勸敗」說只盜照一個月，但根據柯佳嬿提出的證據，直到5月1日仍能看到購物網刊登劇照，直到5月8日開庭上網查詢時，才確定「非常勸敗」網站、粉專沒有柯佳嬿照片，認定盜照期間，應自2月18日計算至5月7日共80天，而柯佳嬿為華人圈知名藝人，雖然商品只賣了1996元，但審酌盜照對柯佳嬿侵權的行為，判「非常勸敗」及楊姓負責人，應連帶賠柯佳嬿30萬元財產損害、20萬元精神撫慰金，共50萬元，超過銷售額1996元的250倍。

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