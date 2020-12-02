中科院：潛艦國造2項紅區裝備　明年1月可望取得

▲總統蔡英文日前主持台船公司高雄廠「潛艦國造廠區動土典禮」。（圖／翻攝自台灣國際造船公司）

文／中央社

台灣推動潛艦國造，由中科院、海軍及台船共同造艦，11月正式開工。朝野立委今天關切「戰鬥系統整合」、「數位聲納系統」2項紅區裝備何時能夠籌獲，中科院長張忠誠表示，明年1月有很大機會能取得。

國軍推動潛艦國造，「海軍潛艦國造開工典禮」11 月24日在總統蔡英文主持下於高雄台船舉行。針對「戰鬥系統整合」、「數位式聲納系統」2項紅區裝備的籌獲進度，海軍在開工當天也強調，兩項裝備均已獲美國同意，並與廠商完成簽約，現正知會國會中，不影響台船依計畫進度開工。

立法院外交及國防委員會今天審查民國110年度國防預算，其中也包括110年潛艦國造預算，預算書顯示，110年潛艦預算約新台幣105億1377萬元，但朝野立委對預算刪減內容無共識，因此將預算送黨團協商。

朝野立委十分關切這2項紅區裝備取得進度及時程。

海軍造船發展中心主任邵維揚少將表示，明年第一季能夠取得；國家中山科學研究院長張忠誠則指出，樂觀來說，明年1月有很大的機會可以取得。

潛艦國造所需零組件分為紅區、黃區、綠區3類，「紅區」是指國內無研製能力，須向外尋求援助的技術，包括戰系、柴油主機、魚雷、飛彈系統等，而目前均已取得輸出許可；「黃區」為困難取得、但有自製潛力的零件；「綠區」則為可自行生產的設備。