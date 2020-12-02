「台南版江島大橋」陡度激似雲霄飛車！　12月15日開放通行

▲台南長榮路臨時鋼便橋，遠看就像雲霄飛車，開放前掀起討論。（圖／ig@huangmingfu_photography授權提供）

記者林悅／台南報導

台南鐵路地下化工程仍處施工階段，其中連接東區、北區的長榮路地下道被封起來，改成一座臨時鋼便橋，預計於12月15日開放駕駛通行。不過，自某個角度看上去，鋼便橋的陡度及彎度異常陡峭，遠看就像「雲霄飛車」、日本的江島大橋。

長榮臨時鋼便橋全長250公尺，最高度距離地面7公尺，坡度約為10度，相較一般陸橋6、7度的坡度還要陡一些，而便橋待鐵路地下化完工後，就會拆除恢復平面道路行駛。

▲日本江島大橋。（圖／翻攝自維基百科）

一名黃姓專業攝影師日前分享自己拍攝的長榮鋼便橋，仔細由下往上看，會發現該橋異常陡峭，照片隨後被轉發到臉書「台南式」，貼文寫著「實際現場看沒那麼陡啦XD 不過由於斜坡後緊接著一個大彎道，所以還是要放慢車速，小心通行。」引起討論，許多網友也紛紛直呼「很陡」、「台南巨型溜滑梯」、「感覺快飛出去」。

對此，交通部鐵道局表示，因考量地形條件並同時要維持火車通行，有縮短臨時便橋的長度，坡度相對略陡，但車道彎度、寬度皆符合道路安全設計，限速30公里，也增設跳動路面，提醒民眾安全行駛，另12月15日通行前，將再邀交通局相關單位會勘，補強不足之處，籲請用路人一同配合。

▼若從另一角度拍攝，並沒有那麼陡峭。（圖／記者林悅攝）