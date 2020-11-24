台南「長榮鋼便橋」如巨型雲霄飛車！　當地人一看狂抖：快飛出去

▲長榮鋼便橋。（圖／黃姓攝影師授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

台南的鐵路地下化工程目前仍在施工階段，其中一段長榮路地下道因為工程暫時封起來，改成在上方搭一座鋼便橋供駕駛通行，預計12月15日通車，但這座鋼便橋卻越看越詭異，銜接其他道路的下坡路段竟然異常陡峭，遠看就像是一座溜滑梯，不少台南人看了都心驚驚。

一名黃姓攝影師日前在 instagram（huangmingfu_photography）分享他拍攝的長榮鋼便橋，中間路段和一般的道路沒兩樣，但下橋的部分看起來怪怪的，由下往上看會發現坡度很陡，無論是上下橋都讓人腎上腺素噴發，也很考驗駕駛技術，開底盤較低的車還有可能刮到。

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這張照片後來被轉發到粉專「台南式」引發討論，貼文寫道，「實際現場看沒那麼陡啦XD 不過由於斜坡後緊接著一個大彎道，所以還是要放慢車速，小心通行」，這張照片剛好是從橋的正面拍攝，看起來斜度很大，實際行駛並沒有安全疑慮。

網友回應，「明明就超陡（抖），回娘家時整個傻眼，附近住很多老人家，又都是機車族，真的會怕吧」、「一般的陸橋坡度約6度相比，這座便橋坡度有10度，鐵道局表示，這是符合道路設計標準，且還限速30公里」、「從北門路口看過去，真的就像這麼陡峭」、「感覺是快飛出去了」、「來喔，台南巨型溜滑梯來囉。」