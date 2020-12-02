劉墉自曝穿名牌球鞋「差點死掉」！過馬路「就像溜冰」險摔被撞

▲下雨天路面潮濕，有些鞋子止滑效果不佳，走起來「就像溜冰」。（圖／ETtoday新聞雲資料照）



記者林育綾／綜合報導

作家劉墉在臉書PO文「不久前我在台北差一點死掉」，原因是穿了一雙全新球鞋，只要在稍微潮濕的路面「就像溜冰」，過馬路時差點摔倒而出車禍。他表示這件事一直沒說，但向出品的運動鞋公司反映，雙方來往信件十餘次數千字，廠商除了願意退款，不願承認設計及材質有錯誤。劉墉後來上網爬文發現許多人有類似驚險經驗，因此將事件寫出來，但不寫出品牌是「不讓人覺得存心修理廠商」，主要想提醒大家注意「別以為名牌運動鞋就沒問題」。

劉墉上月30日在臉書PO文分享此事件提到，他向出品運動鞋的公司反映，甚至拍照並分析設計和材質的問題，然而雙方來往信件十餘次數千字，廠商除了願意退款，始終不承認錯誤，甚至說他們公司「使用同類模具製造鞋底的鞋子超過幾百萬雙，目前沒有收到類似的投訴。」

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不過他後續上網爬文，「發現兩岸許多消費者跟我有類似驚險的經驗」，於是猜想會不會已經有人因此傷筋斷骨，只是沒有投訴，更糟糕的是如果像他那天一樣在街上摔倒，被疾駛而過的車子撞死，「誰能知道是因為鞋底打滑造成的？會不會已經有人不幸遇害？」

劉墉解釋，原本想把鞋子當作「大難不死的紀念」，從此不穿就是了；但是又想，「如果我不提醒大家，有人因為不知道、沒防備而意外死傷，我在良心上會有虧欠」。因此他選擇把事情寫出來，又為了不讓人覺得是存心修理廠商，甚至有所圖，所以不說是哪個品牌。

他提醒大家注意，「別以為名牌運動鞋就沒問題，尤其第一次穿的時候要特別留意，發現產品缺陷也務必向製造廠商反應，使他們能夠改進缺失。如果受傷，更應該索賠，讓製造劣質商品的人付出代價。」同時也請粉絲若有類似經驗，可以一起分享，避免悲劇的發生。

▲雨天鞋底止滑效果需特別留意。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

網友看了之後也紛紛討論是哪雙鞋款，有人猜測可能是要價3500甚至6000元的知名運動鞋，也有不少人說，「你太勇敢了！就是要有你這樣的人！」、「劉老師您的提醒對我非常受用。謝謝您！有時因我們信任某排子而忽略該有的安全。我也有過經驗，下毛雨地濕差點滑倒，嚇一跳！」、「是某牌的話，他們家的鞋子，要特別留意鞋底」、「請向消基會反應，不然無法知道是哪一家品牌，而且應讓他們正視此事，負責更換這類鞋底」。

還有許多苦主說，「買了，滑了，但也不敢提出申訴」、「我也曾經因為穿了某牌球鞋時常滑倒，又在餐廳外場服務端熱菜與熱湯，幾次都差點撒在客人身上，我覺得鞋底設計很有問題，但店家通常都是『大量生產幾百萬雙，沒接到類似的案件』為由打消反映，從未真正反映到鞋廠去正視這種問題，消費者都只能自己解決」。

另有專業網友表示，「其實運動鞋依功能不同有不同結構及用材，像羽球鞋，慢跑鞋，hiking 等的設計重點就不同，打羽球主要在木板地面，慢跑也有分在泥地或PU地面，有些底是不適合濕的路面或泥地行走，建議在買鞋時說明用途，試鞋時也要感受它的止滑程度，買適合自已的鞋子。」

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