破600樣降價！NIKE「黑五特賣」直逼4折　跑鞋現省千元比雙11還殺

▲NIKE官網快閃一波CYBERWEEK 促銷活動 。（圖／翻攝自NIKE官網）

記者鮑璿安／台北報導

為迎接明日（27日）「黑色星期五」（Black Friday），運動品牌NIKE在官網又突襲一波快閃特賣，此次優惠力度堪比雙11購物節，針對600多樣產品祭出「折上折」優惠，像是原本就有特價的Nike SuperRep Go男款訓練鞋再打65折後，約1,513元就能入手，直逼4.8折。

▲額外65折優惠後，Nike Air Force 1 '07 LX來到2,222元； Nike Air Max 97 Essential 3,158元可入手。（圖／翻攝自NIKE官網）

NIKE於官網推出「CYBERWEEK 促銷活動」，即日起至11月 30日晚上11:59 止，這次最大亮點就是特價品項還能享有折上折，結帳時輸入代碼 CYBER35，就有額外65折優惠，折扣力度堪比雙11購物節。舉例特價商品Nike Air Force 1 '07 LX，原價3,800元降至3,419元，消費滿16,000元套上65折優惠，最低價格來到2,222元，現省1,578元，相當於5.8折上下。夯款Nike Air Max 97 Essential，承襲原版以日本子彈列車為靈感的波紋線條設計，從原價5,400元來到4,859元，輸入「折上折」優惠來到3,158元。

▲Nike SuperRep Go男款訓練鞋相當於下殺4.8折。（圖／翻攝自NIKE官網）

而Nike SuperRep Go男款訓練鞋原價3,100元降至2,329元，65折後1,513元就能入手，也有4.8折優惠；另外，服飾部分也加入此次特價品項，短袖跑步上衣或是男款籃球T恤都是千元有找，而童裝短袖更是直接來到459元超低價。

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PUMA Clyde ALL-PRO Kuzma Mid





▲PUMA Clyde ALL-PRO Kuzma Mid 鞋款，NT$5,380。（圖／品牌提供）

全新 PUMA Clyde ALL-PRO Kuzma Mid 鞋款是品牌與剛拿下總冠軍戒指的 NBA 湖人隊前鋒 Kyle Kuzma 及街頭品牌主理人 Rhugi 共同合作打造而成，鞋面取材於 Motorsport 賽車系列的 Matryx 鞋面，極致輕量鞋身提供足部完整包覆及貼合穩定機能；鞋底則使用慢跑訓練系列引以為傲的 PROFOAM+ 輕量高回彈中底科技，提供即時緩衝與強大能量回饋。

Reebok Yellow Toe

▲Reebok Alternates系列Question Mid 「Yellow Toe」鞋款，NT$4,859。（圖／品牌提供）

Reebok Alternates系列Question Mid 「Yellow Toe」鞋款，設計理念向知名球隊的全白假日配色球衣致敬，整體以全白色的皮革鞋面為基底，搭配顯眼的黃色鞋頭設計，鞋舌與側面可見紫金相間的Reebok經典logo繡標，簡潔又俐落的配色凸顯出Question Mid雋永不敗的籃球精神。

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