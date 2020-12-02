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雲端最前線／救災最安定的身影！《雲端》向消防英雄致敬

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新聞節目中心／綜合報導

新北消防局自2009年以消防員為主題拍月曆，每年都吸引大批民眾搶購，「2021消防猛男月曆」也在今日正式開賣，月曆銷售的所得，將捐給新北好日子愛心大平台，民眾可一同買月曆做公益。《雲端最前線》2日特別邀請消防英雄現身說法，由第四大隊隊員陳薇安、南勢分隊隊員李柏勳、裕民分隊隊員胡智翔以及社后分隊隊員蔡尚霖與主持人楊文嘉深度探討。

▲▼新北市公布2021消防猛男月曆發表會。（圖／記者呂佳賢攝）

▲新北市公布2021消防猛男月曆發表會。（圖／記者呂佳賢攝）

「2021消防猛男月曆」由消防、警察及醫護共同拍攝，以消防團隊、安全城市、多元呈現為主題，介紹新北在地美景及防疫宣導。而警消、護理人員平時默默守護民眾安全，勤於健身也是為提升體能，持續完成任務、守護全民。在多次執行任務的背後，除了有辛勤訓練的汗水，更多的是不為人知的深刻見聞及甘苦心得，甚至受傷的經歷。《雲端最前線》邀請辛苦的消防員一同分享這些「心中的故事」。

此外，秋冬季節是心血管疾病的好發期，為提高新北市的公共安全、保障市民生命權益，新北市政府消防局持續推動全民CPR及AED課程。適逢猛男月曆推出，消防人員將直接在節目現場進行CPR及AED教學，告訴大家何時用、如何用，同時進行住家安全相關宣導。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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