獨／不闖凶宅改到仙姑廟！直播主抬轎1小時…體驗尋求幸運數字

▲直播主到南部一處仙姑廟求幸運數字，讓網友一窺過程。（圖／61靈異探險團授權提供）

記者李忠憲／高雄報導

夜間冒險闖凶宅爆紅的臉書直播社團「61靈異探險團」，日前與另一社團「包公爺探險直播2」夜訪南部某「仙姑廟」，體驗尋求幸運數字。3組人先後抬轎花1個多小時，終於獲指示幸運數字，網友嘖嘖稱奇。

「61靈異探險團」經常到各縣市冒險闖凶宅，甚至遇到輕生亡者爆紅。社團直播主最近找來友團「包公爺探險直播2」指導，前往南部一度「仙姑廟」，體驗尋求幸運數字。

過程中，直播主在友台指導下，雙手合十祈求，接著2位男人一起抬手轎，等候仙姑降臨。有網友說，仙姑比較喜歡女生抬，果然第一組人抬20分鐘沒動靜，接著換人再抬20分鐘，只有些許反應；之後再換人抬，約20分鐘後手轎突然劇烈晃動，並在桌上「寫下」幸運數字。

▲▼直播主輪番抬轎，耗費1小時，仙姑果然出示幸運數字，有網友認為數字有2組。（圖／61靈異探險團授權提供）

▼直播主所到仙姑廟雖然規模小，鮮少人知道，但豬哥亮生前也曾來過。（圖／61靈異探險團授權提供）

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