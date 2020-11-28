　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

獨／不闖凶宅改到仙姑廟！直播主抬轎1小時…體驗尋求幸運數字

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼直播主到高雄大寮水流仙姑廟求明牌，讓網友一窺過程。（圖／61靈異探險團授權提供）

▲直播主到南部一處仙姑廟求幸運數字，讓網友一窺過程。（圖／61靈異探險團授權提供）

記者李忠憲／高雄報導

夜間冒險闖凶宅爆紅的臉書直播社團「61靈異探險團」，日前與另一社團「包公爺探險直播2」夜訪南部某「仙姑廟」，體驗尋求幸運數字。3組人先後抬轎花1個多小時，終於獲指示幸運數字，網友嘖嘖稱奇。

「61靈異探險團」經常到各縣市冒險闖凶宅，甚至遇到輕生亡者爆紅。社團直播主最近找來友團「包公爺探險直播2」指導，前往南部一度「仙姑廟」，體驗尋求幸運數字。

過程中，直播主在友台指導下，雙手合十祈求，接著2位男人一起抬手轎，等候仙姑降臨。有網友說，仙姑比較喜歡女生抬，果然第一組人抬20分鐘沒動靜，接著換人再抬20分鐘，只有些許反應；之後再換人抬，約20分鐘後手轎突然劇烈晃動，並在桌上「寫下」幸運數字。

▲▼直播主到高雄大寮水流仙姑廟求明牌，讓網友一窺過程。（圖／61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主輪番抬轎，耗費1小時，仙姑果然出示幸運數字，有網友認為數字有2組。（圖／61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主到高雄大寮水流仙姑廟求明牌，讓網友一窺過程。（圖／61靈異探險團授權提供）

▼直播主所到仙姑廟雖然規模小，鮮少人知道，但豬哥亮生前也曾來過。（圖／61靈異探險團授權提供）

▲▼直播主到高雄大寮水流仙姑廟求明牌，讓網友一窺過程。（圖／61靈異探險團授權提供）

下殺2折超划算

【更多新聞】

知名「反年改大將」竟性侵少女　噁揪3P逼現場錄影...重判5年9月

BMW左轉與Gogoro相撞　外送員PO網討拍...警：雙方都有錯

台中男機車近燈不亮...夜騎吃紅單扣牌！PO網獲聲援　警一招破梗

ET快訊
運動會當義工！3寶辣媽露「深V雪乳」　真理美腿爸爸們看呆
《玩很大》女星連身泳裝「全是洞」！　靠2條線Hold住胸
外送員拿「餐點狠砸」女店員！網卻一面倒狂刷店家1星負評
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

獨／不闖凶宅改到仙姑廟！直播主抬轎1小時…體驗尋求幸運數字

一劑900幫你打！美妝代理商女經理「涉私打流感疫苗」　遭函送偵辦

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕壓力大

單手騎車23秒吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官認「行車平穩」撤罰

蝶戀花翻車33死逾3年！職災+喪葬+扶養費　領隊家屬獲判賠261萬

偷車賊躲追緝「三重→新莊」亡命狂飆　撞毀5車爆胎還想逃

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

車燈壞被拔牌！騎士嗆執法過嚴　打電話撂人助陣「PO文遭警打臉」

家中水龍頭一點「大火狂燒」　100多戶居民喝3年...驗出天然氣

國民黨拿豬內臟、豬皮狂灑議場　藍綠爆全武行！陳柏惟打鄭天財

艾成曝光「脫序鬼叫」影片　「中邪」40天...王瞳不離不棄擁抱安撫

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

獨／不闖凶宅改到仙姑廟！直播主抬轎1小時…體驗尋求幸運數字

一劑900幫你打！美妝代理商女經理「涉私打流感疫苗」　遭函送偵辦

科大酒店版迎新200師生嗨！4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」　校：懲處

偷香油錢被秒逮…只因額頭刺「王」太好認　警問原因哭笑不得

喊12hrs救命！獨居男癱軟倒地　警一間一間找…破門驚見他癱躺尿堆

CPR病公主道歉！壓15分鐘救回反嗆告　私訊3說對不起：懷孕壓力大

單手騎車23秒吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官認「行車平穩」撤罰

蝶戀花翻車33死逾3年！職災+喪葬+扶養費　領隊家屬獲判賠261萬

偷車賊躲追緝「三重→新莊」亡命狂飆　撞毀5車爆胎還想逃

安溥14歲寄demo投稿「全被打槍」　曝：只有一個人理我！

台南警路跑高手1200米受訓突昏迷　CPR搶回心跳送醫意識不清

王道銀行系統出包　金管會主委黃天牧：下周一跟各界報告

金正恩怕爆！傳北韓警告使館「勿挑釁美國」...疑懼拜登當選總統

川普推翻拜登毫無希望！　「殭屍訴訟」只想鞏固鐵粉基本盤　

小鬼生前「叮嚀1功課」…元元聽話照做了！　2分鐘自拍片超催淚

KTM「白牌冒險機車」海外發表！配備媲美390、小馬力更好上手

空氣清淨機購買前必知4要點　別傻買到地雷貨

獨／不闖凶宅改到仙姑廟！直播主抬轎1小時…體驗尋求幸運數字

大胃王最愛！這3家中餐廳還有「港點吃到飽」 千元就吃得到

背心男捷運上「挺一根」…她PO影片怒轟噁心　網酸：女生激凸也算變態？

社會熱門新聞

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

台中男性侵酒店妹「社死」輕生…法官判緩刑

「長照級娼寮」1次400...84歲公援交71歲嬤曝內情

CPR病公主道歉　私訊3說對不起：懷孕壓力大

反年改大將性侵少女　噁揪3P逼錄影...重判5年9月

友人託「照顧妻子」　新北男慘被告

富商偷情鹹濕對話「顫抖像冬天樹葉」判賠40萬

勞動基金當「盤子」助炒股　寶佳資產主管30萬交保

娶陸籍高中處女！高雄男驗身怒告婚友社

獨／高雄9男狂砸賓士影曝　追傳播妹嗆不成爆衝突

台首起驚悚開膛殺人案！　雪白女屍遭剖腹放血

半夜驚喊「唉呦」　高警猝死

單手騎車吃1.2萬紅單！他怒申訴…法官撤罰

科大酒店版迎新200師生嗨　4辣妹貼男同學「水蛇纏繞」

更多熱門

相關新聞

掌握五大原則買高股息ETF　價差及股息兩頭賺

掌握五大原則買高股息ETF　價差及股息兩頭賺

目前全民理財運動，除了存股，存ETF也很盛行，無非是希望藉由穩定配息，創造被動收入，能夠月月領取穩健現金流，再也不用看老闆臉色過日子。但是買配息ETF該注意哪些事項呢？專家建議，可以掌握五大原則，價差及股息兩頭賺！

辣個女人白靈來了！蜜拉喬娃維琪霸氣懟夫「你好大膽！」

辣個女人白靈來了！蜜拉喬娃維琪霸氣懟夫「你好大膽！」

高股息ETF大閱兵 怎麼挑才能兩頭賺？

高股息ETF大閱兵 怎麼挑才能兩頭賺？

政院推萊豬5措施！陳玉珍轟欺騙百姓

政院推萊豬5措施！陳玉珍轟欺騙百姓

6成7民眾反萊豬！蔡、蘇滿意度仍過半？

6成7民眾反萊豬！蔡、蘇滿意度仍過半？

關鍵字：

61靈異探險團水流仙姑直播明牌豬哥亮

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

懷孕4個月…她下體「爬滿6腳小蟲」癢爆！老公慚愧認了

19歲男性侵未成年被判146下鞭刑...癱軟受刑台！

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

家家重啟IG「粉絲數暴漲3萬」！

中邪影片曝光！艾成狂吼自殘被人壓制

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

孫生「鼻子飄出屍臭味」毀容！全身抽搐像僵屍

走光網紅家家「變臉舊照被挖」！胸前G縮成B

摩天輪網美挨轟！情侶妹高EQ發文

妹驚覺「小鬼12年前早就安排好」

網紅家家直播「上衣突蹦開」全看光

月月洗澡像拉皮　媽見鳳眼瓜子臉傻眼

台導演怒轟隋棠：有夠噁心！「單親媽當然該死」

忘記歌名！他哼前奏...大神解答看傻千人

更多

最夯影音

更多
阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開

阿伯扔機車「舉手萬歲」突倒地　尷尬躺10秒！起身默默牽車離開
Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

Kai跳舞給姪女看…她「忽視＋連喊5不要」 姪子說「我想回家」舅舅秒露笑容ＸＤ

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

黃皓原唱面前學跳《瀟灑小姐》她誇很帥！　蕭亞軒合體男友重現《無間道》經典片段

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

坤達收巴鈺零食：像她兒子被照顧！　小鬼終於入夢「希望他在星球可以過得好」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

鄧紫棋x李玟飆唱《刀馬旦》　感冒照樣飆高音...一聽直呼「爽死了！！」

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面