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兒子分手！她不捨女方「帶走無緣狗孫」　網歪樓：把兒子趕出去

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▲狗狗是人類的好朋友。（示意圖／取自免費圖庫Max Pixel）

▲原PO和比熊犬之間有濃厚的情感。（示意圖／取自免費圖庫Max Pixel）

記者施怡妏／綜合報導

許多人會將心愛的寵物當作自己的小孩一樣疼愛，若面臨到分離的場景時，一定會依依不捨，一名母親心痛表示，兒子的女友來到家裡住時，都會帶著比熊犬，久而久之漸漸培養出感情，可是兒子和女友最近分手了，以後可能無法再看到比熊犬，她難過直呼「捨不得牠離開」，還希望女方可以把狗留下。

該名媽咪在臉書「爆怨2公社」發文，比熊犬剛來的時候很兇，也不給人碰，但久而久之培養出感情，還會對她撒嬌，也很黏著她，「比我養了十年的巴哥還貼心」。但兒子和女友分手了，眼看著比熊犬要離開身邊，內心感到很不捨，「就彷彿自己的小孩離開」，甚至還希望女方將狗狗留下，但同樣身為狗主人的她也明白，這種自私的心願實在說不出口。

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▲搬家（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲有網友提出，把兒子趕出家門，女朋友留下來，就可以解決問題了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

由於貼文受到許多網友熱烈回應，她事後補充，會找時間和女方談談，看能不能一個月讓她帶回家2至3天。也有網友建議可以認女方做乾女兒，她坦言「是有考慮過，畢竟分手是他們，但我待她也是像自己女兒一樣，不希望受他們影響，或許等一切塵埃落定再來好好談談」。

對此，不少網友幽默回覆笑翻眾人，「你可以選擇認乾女兒！然後兒子趕出門！其實會解決家中90%以上的鳥事」、「兒子趕出門，狗當乾兒子」、「這是一個狗比兒子貼心的故事」、「果然有寵物後子女都不子女了」、「求巴哥心裡陰影面積」、「媽媽跟女友跟比熊三個好好坐下來談一談，看比熊想跟誰」。

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