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兩岸高校書畫聯展　陸水墨畫「露臀、黑背景」突破創新

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▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

▲第二屆贛台（台北）高校書畫展分別於台北、南昌連線舉行。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／台北報導

第二屆贛台（台北）高校書畫展今（29）日在張榮發基金會舉行，受到疫情影響，今年活動採取台北、南昌視訊連線方式進行。中華鬯廬書法學會榮譽理事長吳朝滄接受《ETtoday新聞雲》記者訪問，他表示，「兩岸文化交流不斷，今年江西高校參展的水墨、書畫更加進步，讓人驚艷。」其中，江西一幅豐腴女子體態現代水墨畫，讓人印象深刻。

▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中華鬯廬書法學會榮譽理事長吳朝滄 。（圖／記者任以芳攝）

原定今年五月份舉行的第二屆贛台（台北）高校書畫展，受疫情影響延至今天舉行。據了解，本屆主辦單位有中華鬯廬書法學會、江西師範大學、江西省贛台經貿交流服務有限公司。由於江西師範學院和其他高校嘉賓、參展師生無法來台，活動採取台北、南昌同步視訊連線。

談到書畫展的活動淵源，吳朝滄介紹，「去年十月江西師範大學邀請，兩岸共同主辦贛台高校書畫作品聯展，效果非常好。因此，雙方協議這個活動要繼續辦，今年選台北舉行。」來自兩岸大學師生一起參展交流，非常有意義。

▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 江西師範大學副校長周利生視訊致詞。（圖／記者任以芳攝）

透過視訊連線，江西師範大學副校長周利生致詞指出，「高校書畫聯展自去年舉辦首屆以來，高校踐行兩岸一家親理念的有效舉措，為促進兩岸文化推動，希望通過這個活動，與台灣書畫界共襄盛舉，努力做好書畫聯展的相關工作。」

今年，江西方面參展作品比去年還多，吳朝滄表示，「過去，他們的作品有80%都是畫，書法字因為一些歷史包袱曾經中斷過，呈現作品較少。不過，近年大陸小學、中學、大學努力推廣書法課程，最近大陸方面水墨、字畫表現不斷進步。」

▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

▲  第二屆贛台（台北）高校書畫展，江西參展作品《寢》 。（圖／記者任以芳攝）

本屆參展作品，台灣水墨字畫一如繼往專業，傳承中華文化質感，大陸部分參展水墨畫加入現代元素創意，讓人驚艷。來自江西南昌的作品《寢》，創作者劉文輝用水墨筆觸，描繪一名豐腴女子準備就寢背影，創意大膽。另一幅作品《秋實》，作者陳聰景採用黑背景創作，突破過去大眾對山水、花鳥的刻板印象

▼第二屆贛台（台北）高校書畫展，江西參展作品《秋實》 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 中華鬯廬書法學會秘書長沈致中 。（圖／記者任以芳攝）

針對這次兩岸作品亮點，《ETtoday新聞雲》記者訪問中華鬯廬書法學會沈致中秘書長，他表示，「江西師範學院畢竟是美術學院，畫風比較多樣、創新，也有一些試驗的作品。書法字類的作品台灣基礎扎實，大陸過去有斷層，近年又從狂放忠收回來，延續傳統方向。」

最後，談到兩岸文化交流，吳朝滄說，「過去我們台灣一直是主流的中華文化的傳承，希望未來我們同樣用一支毛筆，可以創造出中華文化的特色產品，兩岸共同合作，遍地花開。」

▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展，台灣參展作品 。（圖／記者任以芳攝）

▲▼ 第二屆贛台（台北）高校書畫展、 中華鬯廬書法學會 。（圖／記者任以芳攝）

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