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離婚同居10年！她賣房籌女兒學費　見前夫「登記名字」崩潰

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記者黃翊婷／綜合報導

大陸浙江省杭州市蕭山城區有一對夫妻已經離婚10年，兩人為了女兒決定繼續同居。王姓前妻氣憤表示，今年5月因為考量到女兒升上國中需要比較多學費，因此想要賣掉位於戴村鎮的房子，結果卻被房仲告知，房子早就登記在別人名下，經過詢問才知道，原來余姓前夫早就再婚了，還擅自辦理過戶，把房子給了新的妻子。

▲女學生，女高中生，女高校生，正妹，女同學，背影。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲王女想賣房子給女兒當學費。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

根據《蕭山日報》報導，王女是在2010年4月間與余男協議離婚，當時女兒年僅3歲，兩人商量後決定繼續同居，一家三口同桌吃飯，晚上則各自回房間睡覺，「我們離婚之後各自經濟獨立，只有名下兩棟房子沒有進行分割，一棟位於蕭山城區，是我們共同出資購買，也是現在居住的地方，另一棟位於戴村鎮，是前夫在2008年繼承的遺產，房地產權證上只寫了他的名字。」

但讓王女無法接受的是，從2008年至今余男堅稱戴村鎮那棟房子一直是出租中，一年3萬元的租金就當作是女兒的扶養費，但今年5月孩子要升上國中了，考慮到學費會變貴，這才動了想要賣房的念頭，「結果房仲告訴我，戴村鎮這棟房子已經登記在第三人陳姓女子名下，我馬上聯繫前夫，他才承認房子已經過戶給他人。」

▲▼客廳,沙發,窗簾,採光,。（圖／pixabay）

▲王女意外發現丈夫把房子擅自過戶給第二任妻子。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案房產無關）

王女坦言，得知前夫與陳女已經結婚這件事讓她大受打擊，「這10年來不是沒有人幫我介紹對象，但為了女兒我都拒絕了」，沒想到丈夫竟然瞞著大家偷偷結婚，還把房子給了別人，就算那是前公婆留下的遺產，她和女兒也應該可以分得一定比例。

雖然雙方第一次談判並未達成共識，但第二次調解時，調解員嘗試從法律的角度來解釋，強調孩子不是夫妻共同財產的有權分割人，最終談妥蕭山城區的房子歸王女所有，戴村鎮的房子則歸余男所有，這才結束這場「搶房」風波。

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