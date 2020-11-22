男解隔離8天「復陽」！　浙江紹興連夜核酸檢測5000人

▲大陸仍有零星疫情爆發。（示意圖／路透社）

記者陳政錄／綜合報導

大陸多地近期屢爆「境外移入無症狀復陽患者」。據《紹興發布》21日通報，該市柯橋區發現一例10月30日自武漢入境，11月14日解隔離後抵達浙江，卻在20日進行核酸檢測時呈陽性，判定為境外輸入無症狀感染者的復陽人員，以致當地連夜緊急檢測其關聯社區內5210人，以排查疫情擴散風險。

《紹興發布》是浙江省紹興市官方微信公眾號，該號21日公告，柯橋區發現1例入境人員「14+7」檢測時，新冠病毒核酸陽性人員。

▲大陸檢疫人員在機場對海外入境者進行檢疫。（圖／路透社）

據通報，該案為一35歲印度籍男性，一家三口10月30日自武漢入境後，於10月31日到11月14日在武漢展開集中醫學觀察，經三次核酸檢測陰性、隔離期滿後，14日解除隔離，搭機抵達杭州蕭山機場。

值得注意的是，該案在紹興市進行7天居家健康監測，11月20日再次進行核酸檢測時，結果出現陽性，CT正常，判定為外輸入無症狀感染者復陽人員。隨後，紹興市立刻拉響疫情警報，連夜排查該案所住社區內5210名關聯人員，根據22日最新通報訊息，5210人現階段檢測均為陰性。

這是繼江西、河南、北京、吉林等多地後，近兩個月內，大陸再有地方出現境外輸入復陽人員，紹興市官方強調，當前全球疫情仍處於大流行和持續蔓延狀態，外防輸入、內防反彈是疫情防控重點，將嚴格落實相關防控措施、通報訊息，請廣大市民「不必恐慌，不信謠、不傳謠。」

另以全國範圍來看，大陸衛健委22日清晨通報，11月21日0—24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例17例，其中境外輸入病例14例（福建4例，上海3例，陝西2例，北京1例，天津1例，浙江1例，廣西1例，四川1例），本土病例3例（內蒙古2例，上海1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

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