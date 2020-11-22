7人一餐吃8200喊貴　店家曝收據打臉…網酸：沒錢別裝闊

▲網有一行7人在景區吃飯要價台幣8200卻嫌貴，事後反遭店家打臉。（圖／非當事店家／記者劉亭攝）

實習記者高琳景／綜合報導

觀光地區所販售的商品通常都會稍貴一些。有名網友反應在浙江普陀山景區和朋友隨便吃一頓飯，店家就和他們收取1900元（約新台幣8200元），認為這根本就是黑店。對此，被指控的店家也出面喊冤，同時也把當時的菜單分享在網路上，讓不少網友看到後直呼「臉好腫！」

根據《每日經濟新聞》報導，該名網友於17日在普陀山景區的某間飯店點餐吃飯，不料在結帳時，卻發現隨便吃頓就要價1900元（約新台幣8200元），認為根本是遇到了黑店，呼籲大家不要來消費。事件一出後，不僅登上了微博熱搜，還有不少網友傳訊息和撥打騷擾電話給老闆，導致生意差了許多。

▲店家將當日收據分享至網路上，被不少網友直呼「臉好腫」。（圖／翻攝自微博／普陀山信息中心）

店家表示，當天顧客一行7人吃了海鮮大餐（共10個菜）和約20瓶的啤酒，花了1931元（約新台幣8376.67元），但結帳時對方卻覺得太貴希望可以給折扣，經協商後，對方用微信轉帳了1850元，但事後卻拍了影片放到網路上，甚至痛批他們是黑店。

對此普陀山市場監管分局調查後發現，飯店點餐區都有標價且價格都透明化，甚至調查人員對店家使用的電子秤進行測試時，斤兩都顯示正常，如今通過調查後，也還給了店家清白，目前該店家打算提告這名造謠者。

不少網友看到文章後紛紛留言表示，「7個人1900真的不貴，看看菜，有魚有肉有酒，而且還在景區！」、「7個人吃海鮮，平均一人200，也能叫天價？」、「沒錢又要裝闊氣，吃簡單就好啦」、「點餐時眼瞎，吃完後恢復視力說貴了」、「想吃貴的好的，又要說貴，真是醉了」。