台裔鞋王之死疑雲！女友家遇火災「詭鎖儲藏室內」　豪宅完好無損





▲謝家華（Tony Hsieh）起初被判斷為意外死亡，但火災當時他的反應存在疑點。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球在大網路鞋店Zappos台裔創辦人、已退休CEO謝家華（Tony Hsieh），日前到康乃狄克州濱海住宅探望女友時，在一天上午遇上火災而受傷，掙扎了9天後終於不治逝世。然而謝家華的死因留有疑點，包括濱海住宅在火災後外觀竟毫無損傷，屋內情況完好，消防當局至今仍無從得知起火原因，調查還在進行中。

根據《福斯新聞台》（FOX News）報導，出生於美國伊利諾州（Illinois）的謝家華享年46歲，他於美東時間11月18日遭遇疑似火災，9天後於11月27日病逝於康乃狄克州當地醫院。州首席醫療檢察官辦公室於11月30日判定，謝死於「意外」，死因為吸入性損傷。

名人政要的哀悼、讚美與回憶紛紛致予謝家華，但在一片緬懷的情緒中，他的死因仍然有可疑。

報導引述警方與消防當局的無線電通報紀錄指出，謝於火災當天凌晨，正在他位於新倫敦（New London）的3層豪宅家中。3點30分發生火災，全屋子所有人均及時逃出，但這位前CEO卻在一處與屋外連接的儲藏室內，因不明原因而「沒有」，或是「無法」逃出。

報告中根據到場的消防員說法，評估謝可能有「受困」或是「被圍阻」的情況。錄音檔案中其中一人說到，謝待在儲藏室裡頭沒有應門，「所有人都跑出屋子了，他們試著要他把門打開。」

新倫敦警察部門於11月30日、謝死後2天公布調查報告，指出最初接獲的報案是「屋子發生結構性火災，有一名男性受困屋內」，待消防員趕赴現場後發現，謝鎖在儲藏室內，他的位置正好接近屋後冒出的陣陣濃煙。

目前有關於謝的進一步調查仍在進行中，新倫敦消防局正於警察部門合作，並未公布詳細調查細節。

其他美媒指出，該棟價值130萬美元的濱海房產是在謝女友布朗（Rachael Brown）的名下，謝於今年夏天從創業至今領導20年的Zappos退休，並於8月為布朗購置此處豪宅。布朗是Zappos的員工，而且與謝的關係非常緊密，兩人甚至被形容是「靈魂伴侶」。

Zappos於2009年以120億美元的價格賣給亞馬遜（Amazon），謝繼續在公司工作直到退休。