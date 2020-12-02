今晨13.9℃！入冬最強冷空氣周四到探13度　北北基5縣市豪大雨

▲北部、東半部雨不停。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市續發豪大雨特報！中央氣象局觀測，今天（2日）清晨全台最低溫出現在苗栗縣公館鄉的13.9度。氣象局預報員劉沛滕提醒，周四有可能是入冬最強的一波冷空氣南下，最冷時間點落在周五清晨，屆時北台灣接近15度，竹苗和中部因輻射冷卻，局部地區有機會出現13、14度。

氣象局今晨持續對宜蘭縣發布「豪雨特報」，台北市、新北市、宜蘭縣和花蓮縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今宜蘭縣有局部大雨或豪雨，基隆北海岸、新北、花蓮地區及台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區請慎防淹水。

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▲▼北北基5縣市豪大雨特報。（圖／氣象局）

氣象局持續對14縣市發布「陸上強風特報」，東北風明顯偏強，桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至10級強陣風，沿海及鄰近海域並有較大風浪，請注意。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今仍是東北季風影響，桃園以北和東半部有些下雨，其中基隆北海岸、大台北山區和宜蘭易有局部大雨，而宜蘭累積雨量有達到豪雨等級，不過，水氣比1日稍減緩；各地1日夜間都在20度左右或以下，今晨苗栗近山區平地有出現13.9度，而北台灣一整天比較涼，花東高溫24、25度，中南部27、28度、日夜溫差大。

劉沛滕說，周四有可能是入冬最強的一波冷空氣南下，尤其周五相對比較低溫，預估北台灣接近15度，沿海空曠地區再低1、2度；若屆時北部普遍出現15度，竹苗、中部因輻射冷卻，局部地區有可能13、14度。他表示，至於未來一周雨區仍以桃園以北、東半部和恆春半島為主。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）