5縣市升級警戒！更強冷空氣探15°C　一張圖看「豪大雨彈」濕冷5天

▲更強一股冷空氣將來襲，全台降溫下探15度。（圖／中央氣象局）



記者許力方／台北報導

中央氣象局預報中心簡任技正伍婉華表示，東北季風持續影響下，1日最大雨量落在宜蘭，將近200毫米，一波波高壓帶來東北季風，各地清晨下探16度，南投到高雄只有15度，迎風面斷續降雨，下雨時間長，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區整天下雨，其中大台北平地、花東、恆春半島有短暫降雨，提醒民眾未來一周北東濕冷，其他地區早晚量溫差大。

氣象局1日晚間10時也針對北北基宜花5縣市升級「豪雨特報」，受東北季風影響，易有短時強降雨，1日晚至明2日宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨，新北、花蓮地區及台北山區有局部大雨發生機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石，低窪地區慎防淹水。

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▲東北季風影響，未來一周北台灣又濕又冷。



氣象局指出，未來幾天東北季風持續影響，宜蘭、基隆北海岸、大台北山區至4日（周五）前還有局部豪大雨發生機率，過去5天累計雨量排行，宜蘭南澳東澳嶺就達到680毫米，奪下冠軍，前三名都在宜蘭，蘇澳氣象站也有547毫米、南澳西德山507毫米。

氣象局預報，未來一周持續受東北季風影響，北台灣較濕涼，中南部天氣穩定、日夜溫差大。3、4日（周四、五）有另一股更強的冷空氣南下，各地氣溫會再下降，屆時北台灣高溫不超過20度，其他地區約23至27度，最冷時間點落在4日清晨，中部以北及東北部低溫將下探15至17度，沿海、空曠地區氣溫會更低一些，南部及花東低溫約17至19度。

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▼雨還沒停！北東還有豪大雨發生機率。（圖／NCDR、中央氣象局）

