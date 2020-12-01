下波冷空氣全台有感！北部高溫跌破20°C　「低溫15°C」時間曝

▲周四更強冷空氣來襲，北部高溫跌破20度，有感變冷。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

更強冷空氣將來襲！氣象局指出，周四有一波更強冷空氣南下，北台灣、宜蘭高溫不會超過20度，低溫下探15-17度，空曠地區還可能再低1-2度；至於其他地區高溫也會下降2-3，全台有感變冷。

氣象預報員葉致均表示，未來一周仍是東北季風影響天氣，周四起會有一波更強冷空氣南下，北台灣、宜蘭高溫不會超過20度，其他地區高溫中部24度，南部27度。跟今天高溫北部、宜花19-22度，其他地區27-29度相比，全台都下降2-3度。

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▲周四晚至周五清晨為下波冷空氣最冷時間點。（圖／中央氣象局）

下波冷空氣最冷時刻為周四晚間到周五清晨，中部以北、宜蘭低溫只剩15-17度，空曠地區還會再低1-2度，其他地區低溫則是17-19度。要到周六之後溫度才會緩慢回溫，但仍屬於東北風影響天氣。

▲4日以前基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部大雨發生機率。（圖／記者李毓康攝）

降雨部分，未來一周水氣開始慢慢減少，但迎風面降雨還是比較明顯。目前預報4日以前基隆北海岸、東北部及大台北山區仍有局部大雨發生機率，5、6日則有較大雨勢。

原先氣象局預報玉山昨日有下初雪可能，但因為水氣跟溫度沒有配合得很好，所以沒有降雪，之後由於水氣減少，降雪機率也低。

▲一周天雨區出爐。（圖／中央氣象局）

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