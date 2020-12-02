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震撼！30年球館結束營業　「最後3個月」逼哭台中人：沒地方去了

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▲▼震撼！30年球館結束營業　「最後3個月」逼哭台中人：沒地方去了（圖／翻攝我是太平人）

▲30年球館公告結束營業，當地人淚：小時候的回憶。（圖／翻攝「我是太平人」臉書

網搜小組／許力方報導

疫情打擊觀光育樂業，各地都出現倒閉潮，台中太平區的老字號「樹德保齡球館」開業已經超過30個年頭，收費便宜、親切的服務，是在地人心目中CP值超高的好去處，未料館方1日突然宣布，將於2021年2月28日結束營業，讓居民難過不捨「我的童年回憶」、「天啊 不要啊！沒地方去了」、「從小打到大」、「真可惜！」

樹德保齡球館1日透過臉書粉絲團公告，將於明年2月底結束營業，號召球友們把握最後3個月的機會，重回樹德找回當年的美好回憶，並且開放當日使用球券。球友們底下哀號遍野「真的很不捨」、「小時候的回憶」、「又有一間回憶滿滿的球館要收了」、「高中的回憶」、「不！我的青春」、「撐不下去了嗎」、「以後沒得去了！」

▲▼震撼！30年球館結束營業　「最後3個月」逼哭台中人：沒地方去了（圖／翻攝我是太平人）

▲樹德保齡球館營業超過30年，號召球友把握最後3個月。（圖／翻攝樹德保齡球館臉書）

消息一出更引發太平當地議論，無法接受從小打到大的球館要關了！直呼「懷念以前學生證可以100元打5局」、「好震撼」、「時代的眼淚」、「太難受了」、「小時候都在裡面泡網咖」、「我的童年又一個消失了」，紛紛傻眼揪團「該去一下」、「好想再打一場」。

對此，有太平人分析，樹德商圈土地乾淨，腹地又大又精華，只是這樣老字號的球館將成太平人的回憶，好奇「那塊地會變成什麼」。據當地盛傳，未來將由健身業者租下，轉為運動中心。

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