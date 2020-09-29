資深音樂人呂聖斐出任北流執行長　10月5日正式上任





▲呂聖斐。（資料圖／攝影組攝）

記者袁茵／台北報導

行政法人臺北流行音樂中心29日召開第一屆第三次董監事聯席會，臨時動議部分根據《臺北市臺北流行音樂中心設置自治條例》第十八條及《臺北流行音樂中心組織章程》第十條，由董事長提請董事會通過後，決議聘任資深音樂人呂聖斐先生出任執行長，將於10月5日正式上任。

台北市文化局表示，呂聖斐先生為華語歌曲資深詞曲創作人、製作人、音樂總監，曾獲「第25屆金曲獎演奏類最佳專輯製作人」、「第8屆金音獎最佳樂手獎」、「第45屆金馬獎最佳原創電影音樂」等殊榮。其音樂才華及作品備受肯定之外，另曾任娛樂公司營運長、音樂工作室負責人及TMTA臺灣流行音樂技術產業發展協會常務理事，營運及經營相關資歷完整。北流將借重其深厚音樂專業知識、對產業的全面了解，加上組織建立、場館經營及產業群聚之運作能力，賦予重責。

新任執行長呂聖斐表示，「北流是一個新的行政法人組織，在董事長的帶領之下，首要之務就是組織再造，提升運作效率。北流位於臺北這個商業、藝術、文化、人才包容、多元發展最為蓬勃的臺灣都市，我們將用新的思維、不設限的態度去媒合、實驗，並扶植各種能與流行音樂跨界合作的個人或組織。5G的新網路應用也將是我們跨國際應用的首要進行項目之一。」

呂聖斐提到，他們也會推動流行音樂教育往下扎根，技職教育、高等教育的連結推動，讓大眾在這裡欣賞各種音樂藝術演出、參與各項活動，以感受來提升美學品味，這些都是未來的目標。流行音樂產業是藝術產業的一部分，面臨現今市場的多元性以及分眾閱聽習慣，整合北流的各種資源，鼓勵未來音樂人以創業思維來面對、接受各種可能的變動，創造出藝術價值，才有可能突破服務思維或只面向單一市場的困境，進而邁向國際。