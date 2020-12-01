蘋果慘輸三星、華為！最新全球手機品牌市佔調查出爐

▲iPhone 12、iPhone 12 Pro 。（圖／記者洪聖壹攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年受到新冠肺炎疫情衝擊，第一季與第二季的全球智慧手機的銷售量皆下滑了20％，直到第三季才有止血的趨勢，不過數字仍不及去年同期。美國資訊科技研究和顧問公司Gartner調查指出，在第三季的手機品牌市佔數據中，前三名依序是三星、華為、小米，蘋果則位居第四。

根據Gartner調查，2020年第三季度共銷售了3.66億部智慧型手機，比起2019年第三季度下滑了5.7％，在連續兩季的下滑趨勢後，雖然第三季度的銷售額開始回溫，仍保持疲軟。

據調查，三星在全球手機市場的第三季度共銷售了約8081萬支智慧型手機，以22％的市佔率穩坐市場龍頭地位；第二名的華為在第三季度共銷售了約5290萬支智慧型手機；第三名的小米在第三季度共銷售了約4450萬支智慧型手機；而近期推出旗艦新機的蘋果，則以銷售約4100萬支智慧型手機位居第四。

▲全球手機市場第三季度前五排名。（圖／翻攝自Gartner）

Gartner高級主管Anshul Gupta指出，第三季度的市場回溫與第一、二季度累積的需求積壓有關，下一波的疫情與經濟不確定性，將會繼續給與手機供應商壓力。

Gartner研究副總裁安妮特·齊默爾曼（Annette Zimmermann）分析，蘋果在第三季度的銷售量隊比去年同期下滑了0.6％，是因為往年蘋果發表會約莫會在9月中、下旬期間舉行，但今年因為新冠肺炎疫情影響，延至10月中旬舉行，發貨時間也順延了約1個月左右，才會間接影響到第三季度的銷售量。

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