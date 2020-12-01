最佳聖誕禮！彭斯宣布「12/14開始發疫苗」　緊急授權申請中

▲彭斯捎來好消息，美國政府將在聖誕前，即12月14日當週開始分發疫苗。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國副總統彭斯（Mike Pence）12月1日宣布，將在12月的第3週開始分發新冠病毒疫苗，這意味著美國監管機構將迅速地批准第一批疫苗的緊急授權。各州州長可以自行決定誰可以先開始接種疫苗，而聯邦政也將全力支持州政府選擇的分配計畫。

據彭博社報導，華盛頓州長英斯利（Jay Inslee）辦公室的電話記錄顯示，彭斯告訴州長們，疫苗將在12月14日當週開始分發，而他們有必要讓美國人民知道，騎兵正在趕來。彭斯也告訴州長們，作為「各州的最終仲裁者」，他們將對疫苗分配擁有最終決定權。

▲莫德納和輝瑞已向FDA申請新冠疫苗的緊急使用授權。（圖／路透）

疫苗研發公司莫德納（Moderna）和輝瑞（Pfizer）在11月30日，已向食品藥品監督管理局（FDA）申請新冠疫苗的緊急使用授權。根據臨床試驗的初步結果，這2家公司所推出的疫苗有效性都超過90%，不過它們的疫苗都需要接種2劑，恐怕將成為分發過程中的挑戰。

衛生部長阿札爾（Alex Azar）、FDA局長哈恩（Stephen Hahn）、疾病管制與預防中心（CDC）主任雷德菲爾德（Robert Redfield）以及國家過敏和傳染病研究所（NIAID）所長佛奇（Anthony Fauci）也一同參與了這次的電話會議。

FDA顧問小組將在12月10日開會討論疫苗問題。阿紮爾表示，疫苗在監管部門批准後的24小時內，就可以開始發放。州長們很驚訝疫苗最初將根據人均公式分發給各州，並且只計算18歲及以上的人口，因此各州政府尚未決定，應該由誰先接種疫苗。對此，彭斯保證，聯邦政對於州政府選擇的分配計畫表示支持。

聽Podcast掌握美選及國際局勢

東森「得意狗」Q萌嚴選超划算！東風柔韌三層抽取式衛生紙