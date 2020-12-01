徐巧芯解密「蔣萬安語塞」護豬農：蘇貞昌恐假關心再搬網軍



▲立委蔣萬安日前赴屏東訪視豬農，業者希望低調、不願曝光，影片用馬賽克方式處理。（圖／蔣萬安辦公室提供）

記者蕭羽耘／台北報導

針對國民黨立委蔣萬安1日上台質詢時針對萊豬議題表示，他去屏東看豬農，豬農都表達擔心之意，卻遭蘇揆反問「您看哪一家？」，但蔣萬安沉默10秒後語塞表示「我不能說」，惹得台下綠委笑聲加鼓掌。台北市議員徐巧芯1日解釋，為什麼當下不講出養豬場的名字？以蘇貞昌的個性是假關心，實際上很有可能上演「牛肉麵事件2.0」。

行政院長蘇貞昌1日赴立法院備詢，蔣萬安認為，標示產地仍無法讓民眾認清豬肉產品是否含有萊劑，因此他怒嗆蘇貞昌「你這個真的跟你愛將丁怡銘一模一樣，誤導民眾！」

質詢過程中，蔣萬安提及，兩週前他去屏東看豬農，豬農反映說，很擔心養豬產業受到衝擊。蘇貞昌反問蔣萬安「你看哪一家？、你看哪一家？」台下綠委們哄堂大笑，蔣萬安則說，「他們叫我不能說」，台下綠委爆發更大笑聲還鼓掌。

會後，蔣萬安也公布日前下鄉影片，他在影片中提到，政府突然宣布瘦肉精進口，不僅對人民健康造成傷害，對於養豬產業也成衝擊，最近特別南下了解豬農朋友心聲。

對此，徐巧芯1日在臉書解釋，為什麼蔣萬安當下不講出養豬場的名字？很容易理解，因為以蘇貞昌的個性，問是假關心，實際上很有可能上演「牛肉麵事件2.0」，出動網軍、動用政府力量打擊養豬場，逼迫豬農只能被壓著不敢吭聲。

徐巧芯說，蔣萬安確實有到屏東實地考察，豬農也表示對政府決策不滿。只是礙於政府的壓力，希望低調，只好要求上馬賽克處理。但自己不禁想問，什麼時候民眾、農民反映對政府的不同意見，開始會莫名的感到恐懼？

她表示，蘇貞昌的「網軍治國」已經讓他自己的滿意度掉到谷底，成為目前全台灣民眾最討厭的政治人物第一名。蘇貞昌要這樣繼續耍嘴皮子，不代表能夠贏到民心。行政院長要繼續這樣搞，下台只是時間早晚的問題而已。