老公叫女員工「去尿尿」…她一聽崩潰抓姦：這是我們的愛愛密語

▲人夫阿宏（化名）與自己聘雇的女員工偷情，宏妻知情後怒至法院提告。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者徐愷昕／嘉義報導

人夫阿宏（化名）與自家温姓女員工曖昧、產生情愫，宏妻知情後，限制2人不得再有任何聯繫，但他們仍不予理會，繼續私約來往。宏妻一日聽到老公叫温女「去尿尿」，崩潰提告，法庭上她表示，「去尿尿」是老公多年來與她的性暗語，認為2人一定有姦情。法官最後根據相關事證，判温女須賠償宏妻8萬元。

宏妻今年6月30日發現老公與温姓女員工曖昧，氣得要老公不得再僱用温女，不料，温女離職後仍不聽勸，多次趁宏妻上班時間，到阿宏工作的地方找人幽會。

宏妻提告主張，温女是老公3年前聘雇的員工，2人2018年間即有偷吃行為，當時她與温女因細故互告傷害後，温女曾於和解書中保證不會再和阿宏有任何聯繫，也不會再到阿宏工作地找人，怎料事到如今，温女依舊沒有遵守約定，今年6月底又被她發現將機車停在阿宏工作地，且根據老公通聯記錄可以證明，温女還時常打電話找阿宏。

宏妻淚訴，今年8月15日她又抓包老公與溫女在車上約會，且她從自己偷偷設置的錄音工具中聽見，阿宏有叫溫女「去尿尿」，由於這是她和老公發生性關係時的暗語，她非常清楚2人關係一定不單純，此外，對話中還多次提及男女生殖器，顯然已不是一般雇主與員工間的談話。

▲宏妻淚訴，温女曾答應她會與阿宏斷乾淨，但仍被她抓包2人多次幽會。（圖／取自免費圖庫pixabay）

法庭上温女辯稱，6月底她只是去廟裡拜拜，並不是去找阿宏，且因為是第一次去，不清楚機車可以停在廟裡，所以才停在阿宏工作地的工寮；至於頻頻與人夫通話，她表示這都是很久以前的事情，有時候僅是誤撥，並沒有要侵害宏妻配偶權的意圖。

嘉義地院審理時勘驗相關錄音證據，發現阿宏與温女在車內約會時，男方有說出，「等一下把你扳開」、「摸一下，舒服嗎？去尿尿」、「來脫掉」等語，而温女也回應，「閃什麼，是啦，你的懶叫」、「這樣拉會破，你今天有傳吃藥」等露骨言語。法官認為，這些對話顯然不是普通朋友之間的對話，已超過一般社交行為的不正常往來，甚至已達破壞婚姻共同生活的圓滿安全及幸福的程度，審結判温女須賠償正宮8萬元。可上訴。

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