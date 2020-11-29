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「今天可以嗎？」老公精力旺盛天天討　人妻被逼瘋：拜託月經來

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▲▼男女示意圖,男女,示意圖,性愛,情侶,性感,情人,性,感情（圖／CFP）

▲老公天天向原PO求歡。（示意圖／CFP）

記者曾筠淇／綜合報導

「性愛」能讓許多夫妻感情再升溫，不過對某些人來說，卻是另類壓力。一名女網友表示，她自從生完小孩後，就非常討厭性愛，「每天都好害怕關燈那一刻」，甚至還為此動過離婚的念頭，不懂老公到底多想要，難道不能自己解決嗎？貼文曝光後，立刻引發熱議，網友紛紛回應，「我就是這樣離婚的」、「一起去諮商不是對彼此都好嗎」。

這名女網友在臉書粉專「靠北老公2.0」上發文表示，自從生完小孩後，她就非常排斥與老公發生性行為，但是，對方卻天天討，「討不到就生氣轉身不理人、不說話直到隔天下班」，接著到了晚上，又再繼續討，不斷輪迴。

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原PO透露，兩人一個禮拜至少會「恩愛」1到2次，但面對老公的過人慾望，實在快把她給逼瘋，「每天都好害怕關燈那一刻！」原PO不明白老公為何不能自己解決，她光是顧小孩就已經很累了，晚上還要被情緒勒索，「每次這樣都好想離婚，生完後不知道多愛月經來，每個月最清閒的七天。」

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

▲原PO壓力大到想離婚。（圖／翻攝自Facebook／靠北老公2.0）

貼文一出，網友紛紛留言回應，「一個禮拜1到2次已經是很不錯的頻率了」、「當他不想討了，你就又擔心有小三了」、「等他不找你的時候，你大概也就知道發生啥事情了」、「建議離婚，真的，不然他往外找，你也受不了」、「叫老公幫忙做家事、顧小孩，這樣可能就有心情了，聽起來是太累」、「這是每個媽媽生育完都會面臨的問題」、「我產後根本性冷感了」。

另外，也有不少網友建議原PO應該要和老公溝通，「溝通吧！你是他唯一的女人，他只能找你要」、「你要跟他說清楚、講明白，要說明白你的身心狀況」、「兩個人去約個會，氣氛夠了，柔柔的把你的想法提出來」。

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