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社會 社會焦點 保障人權

殺人貨車「急速右切」撞倒重機！下車爆氣：你怎麼可以騎在這裡？

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記者柯振中／綜合報導

台16線12.8K處路段先前發生一起車禍，一輛貨車為了超車，右切撞上行駛在路中間的重機騎士，導致騎士險些遭後方遊覽車輾過，影片曝光讓網友相當憤怒。對此，重機騎士出面還原狀況，當時他從女友口中聽到，有輛小貨車開得很快，沒想到過沒多久他就被撞，撞人司機下車後的第一句話，竟然是嗆他「為什麼你可以騎在那邊」，讓他當場傻眼。

臉書社團「重機車友，各區路況、天氣回報中心」近日流傳一支影片，一名重機騎士行駛在雙線車道的外線，一旁還有疾駛而過的遊覽車，沒想到後方竟有輛小貨車突然衝出，以及快的速度向右切到外線，車尾與重機騎士發生碰撞，導致騎士摔車倒地。

騎士摔在內線道，沒有昏迷過去，立刻從內線道逃離，接著後方就駛來一輛速度相當快的遊覽車，所幸沒有發生憾事。這則影片在網路上曝光，引起許多熱議，一眾網友出言譴責貨車駕駛，根本就是故意殺人，希望重機騎士不要和解。

▼重機騎士遭「殺人貨車」擊落。（圖／翻攝自重機車友各區路況、天氣回報中心）

▲▼貨車「殺人式超車」擊落重機　騎士摔地驚險逃。（圖／翻攝自重機車友各區路況、天氣回報中心）

對此，重機騎士出面還原當時的狀況，他與女友9月19日下午5點騎車行經台16線12.8K處，當時2人全程用藍芽耳機連線，他突然被女友告知，後方有輛小貨車，車速相當快，趕緊看了後照鏡，發現該車輛行駛在「快車道與慢車道之間」。

沒想到，貨車突然右切超車，直接撞上了重機騎士，導致騎士重摔倒地，所幸立刻從快車道爬出，才沒有遭到後方疾駛而來的遊覽車輾過。

重機騎士說明，當下貨車並沒有示意超車，更沒有按喇叭、閃燈，雖然沒有肇逃，但車輛也停在很遠的地方，一下車就直問他「為什麼你可以騎在那邊」，讓他相當傻眼，「不然我要騎在哪邊，你開車在開什麼東西？ 要超車就能撞人嗎？」

▼警方獲報後到場處理，舉發貨車的逼車等違規行為。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警方獲報後到場處理，舉發貨車的逼車等違規行為。（圖／記者李忠憲翻攝）

後續到了醫院，他心有餘悸地向貨車司機說，以後不要這樣超車，不然很危險，沒想到對方竟回「你不應該騎那麼中間」，讓他根本不曉得說什麼。

此外，重機騎士還提到，貨車司機有保險，從9月中發生至今，已經要11月底，司機只有打一通電話來關心，後續不聞不問，都是他與保險業務員協商，認為對方態度不佳，感到相當不滿。

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