輕忽戴口罩重要性！川普防疫顧問「請辭」：相信美國能克服疫情

▲美國白宮防疫顧問亞特拉斯醫師宣布請辭。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國新冠肺炎（COVID-19）疫情持續惡化，然而今年8月起在美國白宮擔任總統川普特別防疫顧問的亞特拉斯（Scott Atlas）醫師，卻傳出於當地時間11月30向白宮請辭的消息，事後在推特上貼出辭職信全文，表示將做到本周結束。

根據《紐約郵報》，亞特拉斯在防疫政策上與川普的意見相近，強烈反對封鎖政策，還呼籲在秋季重啟校園，與美國國家過敏暨傳染病研究院長佛奇（Anthony Fauci）在防疫上持反對意見，還曾因輕忽戴口罩重要性、批評封鎖政策「極為有害」慘遭推特官方刪文。在辭職信一出後，《福斯新聞》也詳細掌握全文。

他在信中表示，這段期間以致力於幫助美國全體民眾度過這場世紀大流行、挽救生命，在所有判斷與決策中，始終依靠著最新的科學證據與數據統計，完全沒有任何政治性的考量與影響。

▲亞特拉斯公開辭職信全文。（圖／翻攝自推特）

亞特拉斯信中再度稱讚川普團隊的防疫策略，多虧於團隊「快速行動」，迅速動員並分配新冠疫苗與治療藥物，使川普的防疫承諾得以兌現，期盼新任團隊能在任期結束前有最優秀的表現。

他表示，「我樂觀認為，隨著新興療法與疫苗的研發，能夠讓美國克服疫情大流行的困境，並迎來蓬勃發展的機會，使美國再次偉大！」

據悉，在任職白宮防疫特別顧問的3個多月間，亞特拉斯引起不少爭議，包括不支持防疫專家所建議的封鎖政策。對此他解釋，之所以反對封鎖政策，是因為欲將政策所帶給勞工階級與窮人的傷害最小化。

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