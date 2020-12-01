117頁機密文件曝！CNN：中國初期虛報疫情　「過時」資料應對危機

▲全球新冠肺炎疫情至今未歇。（圖／路透社）



記者張方瑀／編譯

全球新冠肺炎疫情至今未歇，對於病毒源頭也眾說紛紜。CNN獨家消息指出，他們取得一份長達117頁中國湖北疫情機密文件，內容指出疫情初期中國處理不當、淡化嚴重性及檢測速度緩慢，且大幅短報確診病例，才因此讓疫情在世界各國蔓延。

根據CNN報導，他們從吹哨者手中取得一份厚達117頁，且封面加註「內部文件請保密」的報告書，裡面清楚寫下了湖北省在疫情爆發初期的錯誤決策。內容提到，當地衛生官員在2月10日通報5918例確診，但當時公開數字僅2478，不過到了2月中旬，這個情況就大幅改善。

文件中還指出，在疫情爆發初期，每位病患平均需要等待23.2天，檢測結果才會出爐，且只有30％至50％的陽性比率，這讓當局都用「過時」的舊資料來面對新的危機，外界也嚴重低估整體疫情的嚴重程度。

為求謹慎，CNN也找來6位獨立專家來驗證文件真偽。范德比大學傳染病學教授沙夫納（William Schaffner）表示，中國的官員在整個疫情期間，都在想辦法淡化嚴重性；約翰霍普金斯大學中國研究計劃主任瑪瑟（Andrew Mertha）則說，中國必須保持國際形象，而層級較低的官員只有一個明顯的作法，那就是隱瞞。

文件內容也顯示，湖北省在2019年底爆發嚴重流感疫情，病患術甚至是前一年同時間的20倍之多，這讓該省的醫療資源在疫情出現前就陷入緊張，另外還有設備不足、經費不夠，以及醫療人員缺乏士氣等因素。

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