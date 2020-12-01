修復要9億！祝融毀「好人理查號」60%船體　海軍放棄直接讓它退役

▲由於「好人理查號」的維修費用過高，因此美國海軍決定放棄修復，直接將它退役。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

靠泊在加州聖地牙哥海軍基地的美軍兩棲攻擊艦「好人理查號」（USS Bonhomme Richard）7月12日爆炸起火，狂燒4天後才終於滅火。外媒最近報導，海軍最近對「好人理查號」進行全面評估後，發現若要修復該艦，將耗資數十億美元，因此決定將「好人理查號」退役報廢。

DEVELOPING: Eleven sailors transported to hospital with minor injuries after explosion on San Diego naval ship.



Fire broke out aboard the USS Bonhomme Richard around 9 a.m. local time, officials said. https://t.co/4PJxuHWjkF pic.twitter.com/52X00QvLqz — ABC News (@ABC) July 12, 2020

綜合CNN、《美國海軍研究學會新聞》和《海軍時報》報導，海軍區域維修中心司令維哈格（Eric Ver Hage）表示，「好人理查號」遇祝融後，它的甲板、桅杆等都受到廣泛的破壞，約佔整艘軍艦的60％，因此重建和維修的工程十分繁瑣，至少需要5至7年的時間，並將耗資25億至32億美元（約新台幣700億至900億元）。

他補充，若選擇退役該艦，從停用、拆除零件、拖曳到船體報廢，整個過程只需花費9到12個月，並耗資約3000萬美元（約新台幣8億5千萬元），因此海軍決定，將「好人理查號」退役報廢，唯該船艦的報廢地點和退役細節仍未確定。

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