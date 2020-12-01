男友網購「母湯版禰豆子抱枕」甜稱大老婆　她氣炸：買到跟我借錢

記者黃翊婷／綜合報導

《鬼滅之刃》風潮橫掃全球，但一名女網友昨日（11月30日）在臉書PO文抱怨，聲稱男友很喜歡《鬼滅之刃》，買周邊買到快要吃土，還傳訊息來詢問能不能買老婆禰豆子的「母湯版」等身抱枕，讓她氣到忍不住直呼，「《鬼滅之刃》可以不要再出來害人了嗎？」

▲網友吐槽賣家連禰豆子的名字都寫錯。（圖／翻攝自Facebook／靠北網購2.0，下同）

原PO在臉書粉絲專頁「靠北網購2.0」PO文中提到，男友一直以來都很喜歡《鬼滅之刃》這部作品，電影上映後還買了很多周邊，買到都快要吃土了，11月30日這天對方突然傳訊息過來，裡面有一行網拍平台的網址，劈頭就問，「可以買這個嗎？好想要天天抱著老婆睡覺」。

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原PO看到男友想買的是版權不明的禰豆子「母湯版」等身抱枕，氣到直接回覆，「請問你在供殺小（台語，講什麼），買這什麼鬼東西？我就是你的老婆，你把我放在哪裡？」結果男友竟然回答，「那不一樣啊！我們又沒有住在一起，妳也是寶貝啊，可是禰豆子是大老婆耶！我要買囉，已經看很久了！」

▲網友認為買抱枕是可以，但買到要借錢就有問題。

原PO越想越生氣，這才決定上網PO文吐苦水。「《鬼滅之刃》可以不要再出來害人了嗎？」她表示，如果男友想買的是一般圖案的抱枕就算了，「買這種色氣的抱枕，要我怎麼接受？現在常常都要跟我借錢買東西，請問這男友我該不該放生？太誇張了。」

不過，大多數網友看完原PO的抱怨文，認為這件事情的確很誇張，但不該把錯都怪在作品上，「買到要借錢真的很誇張」、「害人的不是《鬼滅之刃》，是他的心態有問題」、「我覺得可以買，但借錢加上說角色才是老婆就有點太誇張了」。