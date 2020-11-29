　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友遭大貨車輾斷腿！國道行駛中離奇墜車　男友撐傘說原因

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國道6號車禍！25歲女疑跟男友吵架跳車　慘遭貨車輾壓。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲莊女摔出車外後，隨即遭大貨車後輪輾壓。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中國道6號舊正交流道29日發生嚴重車禍，一名25歲莊姓女子在車輛行駛的過程中突然從車門摔落，隨即遭自家貨車的後輪輾過雙腿，導致右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷。事件一度傳出是情侶吵架，莊女才會開門摔出車外，不過陳姓男友在接受警方偵訊時否認該說法，強調2人在車內根本沒有爭執。

事件發生於29日上午10時許，陳男駕駛15噸貨車載著女友莊女上路，沿著國道6號東向行駛，但經過台中舊正交流道處時，坐在副駕的莊女卻突然摔出車門，儘管男子發現後立刻重踩煞車，莊女仍遭大貨車的後輪輾過雙腿，導致其雙腿當場骨碎、骨盆變形。

事故發生後，陳男立即下車查看女友傷勢，看見女友痛到無法說話、冷汗狂冒，立即撥打電話求救，接著蹲地撐著傘陪伴、不斷安撫女友情緒。警消趕到現場後，立即協助莊女脫困，並送往亞大醫院治療，後續轉送中國醫藥大學附設醫院，經治療後暫時沒有生命危險。

▲國道6號車禍。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲莊女被緊急送往醫院救治，經醫生治療後暫時沒有生命危險。（圖／記者李忠憲翻攝）

車禍一度傳出是情侶吵架，莊女才會開門摔出車外，不過陳姓男友在接受警方偵訊時否認該說法。陳男說，他們之前經過草屯時，女友有下車買菱角，隨後才開上高速公路，懷疑可能是當時車門沒關緊，加上莊女上車後又背靠著車門，也有可能會意外從車上跌落。

警方表示，他們趕到時莊女仍有意識，但痛到無法正常說話，無法說明事故發生原因，陳男酒測值為零，儘管其供稱是意外跌落，但為何莊女未繫安全帶、車門一靠就開，目前案情仍有諸多疑點，究竟是自行跳車還是意外摔落，詳細情況仍待進一步釐清。

ET快訊
隕石大爆炸？「巨大火球」突降日本夜空　民眾驚：世界末日
車子國道行駛中...女友離奇墜車遭輾　男友撐傘說原因
小S霸佔舞台猛虧「心機重」　蔡依林癱坐在地：演唱會都給她好了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女友遭大貨車輾斷腿！國道行駛中離奇墜車　男友撐傘說原因

花蓮男遭「耕耘機重壓」亡！目擊者：太陽穴破了洞

雲林垃圾場大火！清潔員潛入放火…垃圾車全毀損失破千萬

乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

小鬼37歲冥誕「楊丞琳0點曬最後合照」　峮峮憶親手做蛋糕「說好都要一起過」

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

「鎖6顆螺絲收800」他PO文嫌貴　遭網砲轟...民眾：吃米要知米價

宜蘭父帶「超霸氣車隊」給兒娶親　14輛聯結車+2名車...總價值近億

最萌偷吃賊！土撥鼠每天闖菜園 大嗑「蔬果自助餐」還揪家人同樂

女友遭大貨車輾斷腿！國道行駛中離奇墜車　男友撐傘說原因

花蓮男遭「耕耘機重壓」亡！目擊者：太陽穴破了洞

雲林垃圾場大火！清潔員潛入放火…垃圾車全毀損失破千萬

乳外名醫偷拍37女病患被判刑　轉戰他院誆檢查肺炎「解胸罩摸胸」

逆子為奪產2度「賜死」70歲媽　她含淚出庭作證...兒傻眼喊：假的

坐路邊打盹…高雄保全晃一下「慘摔2m深邊坡」　民眾嚇傻急報警

屏東明星高中16歲女學生輕生亡　父母見冰冷屍崩喊：怎會這樣

刑事局高層陪丁怡銘應訊！享特權搭警用車離開　違反食安法函送

吃屎哥公寓氣爆…男房客「全身45%2度燒燙燒」　命危送醫搶救中

半年打413通電話！他激喊「我只要愛愛」　人妻淚訴：下體長期發炎

黃子佼「衣服是孟耿如2倍」搶老婆裙子：什麼都敢穿

日本「受喜愛媽媽女星」榜單曝！　北川景子奪冠卻遭資深同行狠酸

本周「3星座」工作運爆棚！白羊座小心惹禍上身

YAMAHA CUP／透過足球旅遊交友　 旅人教練帶隊「很斜槓」

嘗試彩繪有點難　林子偉笑：美術不在行

《產後調理院》《Search》同時看會錯亂！冷酷軍官做孕婦瑜伽笑歪

獨／黃鴻升《空笑夢》「坤達閃過4秒」原因曝　穿越2009年...導演公開細節

彰化芳苑民俗體育競賽七連霸　金門中正小選手如願開心吃速食

李易峰走紅毯帥留簽名！　一轉身「在攝影師鏡頭上也簽了」

YAMAHA CUP／中區4強唯一非台中隊伍　新竹雷虎寫隊史最佳

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

社會熱門新聞

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

桃園某私校董事長失聯　警方尋獲已死亡

84歲阿公援交　兒開心：對父親感到光榮

即／國道一號「有人從空墜落」　駕駛嚇壞

兒吃水晶餃噎到　爸媽告國賠

獨／極樂竹北關一波　老司機曝驚人內幕

單親媽勒斃兒女判死　友揭內幕：她整天睡覺不工作

火車站撿到悠遊卡！男嗶41元…代價121倍

桃園私校董事長輕生　疑欠上億元債務

驚悚撞擊畫面曝　女騎士違規迴轉遭撞身亡

羅東「羊舖子」被狂砸！男因半碗魯肉飯開槍怒轟

尾牙抽中鴻海股票！他隔月退休百萬飛了

即／新莊公寓深夜火警　1大2小受困

即／北市女重摔公車站牌前　當場死亡

更多熱門

相關新聞

醉司機滿載瓦斯桶擊落騎士　她氣炸：根本酒駕殺人

醉司機滿載瓦斯桶擊落騎士　她氣炸：根本酒駕殺人

新竹一名邱姓騎士載女友到新竹火車站時，遭到1輛運送瓦斯的小貨車突然插入車道搶道，害他們犁田，女友當場左手肘骨折送醫，肇事的小貨車駕駛雖被移送法辦，邱姓騎士事後才知道小貨車司機酒駕，雙方和解破局，邱姓騎士說，就用法律讓他學到教訓吧。

翻到麻吉前女友自慰片！男友：打手槍用

翻到麻吉前女友自慰片！男友：打手槍用

花自己錢換i12！男友一聽變臉　網點1關鍵

花自己錢換i12！男友一聽變臉　網點1關鍵

情侶成「屍塊」　鄰開惡臭行李箱嚇呆

情侶成「屍塊」　鄰開惡臭行李箱嚇呆

35歲女友拚考老師　男友崩潰網戰翻

35歲女友拚考老師　男友崩潰網戰翻

關鍵字：

情侶

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

即／國6車禍！25歲女「遭貨車輾壓」

嫩妹搭車想「肉體付車資」被送警局　司機：她太醜

外送員「餐點狠砸」女店員...網狂刷店家負評

小鬼真的來了！「站C位」獻聲：謝謝你們來　妹夫Sam掩面激動爆哭

歐陽娜娜「轉大人超兇照」震撼網

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

王仁甫踩底線「偷載女星回家」！

台南市集塞爆　市區民眾哀號

鬼鬼墓園慶生小鬼　說完「關鍵1句話」：蛋糕秒倒

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

網紅家家走光點點…男友「上次才露鳥」！

傻汪「吐白沫」求救　媽見真相笑翻

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」

楊丞琳《尋人啟事》唱一半「KID突然哭了」　想到小鬼「世界上只有兩個人教我唱歌...」
Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

Selina祕密裝修一年送「夢想豪宅」！　任爸任媽感動噴淚：下輩子都不搬家

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

蔡依林.田馥甄「甜菜」合體飆《刻在》　Hebe「深V綁蝴蝶結」...Jolin伸手：我幫妳開？

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

郭靜40不惑「沒不想結婚，只怕離婚」　單身5年...「和小杰萬年緋聞」：我們沒吵架！

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

超暖駕駛邊開車不忘「幽默叮嚀」 籲待車停妥再起立：你跌倒我心疼

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面