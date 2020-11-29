女友遭大貨車輾斷腿！國道行駛中離奇墜車　男友撐傘說原因

▲莊女摔出車外後，隨即遭大貨車後輪輾壓。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台中國道6號舊正交流道29日發生嚴重車禍，一名25歲莊姓女子在車輛行駛的過程中突然從車門摔落，隨即遭自家貨車的後輪輾過雙腿，導致右腳粉碎性骨折及頭部撞擊傷。事件一度傳出是情侶吵架，莊女才會開門摔出車外，不過陳姓男友在接受警方偵訊時否認該說法，強調2人在車內根本沒有爭執。

事件發生於29日上午10時許，陳男駕駛15噸貨車載著女友莊女上路，沿著國道6號東向行駛，但經過台中舊正交流道處時，坐在副駕的莊女卻突然摔出車門，儘管男子發現後立刻重踩煞車，莊女仍遭大貨車的後輪輾過雙腿，導致其雙腿當場骨碎、骨盆變形。

事故發生後，陳男立即下車查看女友傷勢，看見女友痛到無法說話、冷汗狂冒，立即撥打電話求救，接著蹲地撐著傘陪伴、不斷安撫女友情緒。警消趕到現場後，立即協助莊女脫困，並送往亞大醫院治療，後續轉送中國醫藥大學附設醫院，經治療後暫時沒有生命危險。

▲莊女被緊急送往醫院救治，經醫生治療後暫時沒有生命危險。（圖／記者李忠憲翻攝）

車禍一度傳出是情侶吵架，莊女才會開門摔出車外，不過陳姓男友在接受警方偵訊時否認該說法。陳男說，他們之前經過草屯時，女友有下車買菱角，隨後才開上高速公路，懷疑可能是當時車門沒關緊，加上莊女上車後又背靠著車門，也有可能會意外從車上跌落。

警方表示，他們趕到時莊女仍有意識，但痛到無法正常說話，無法說明事故發生原因，陳男酒測值為零，儘管其供稱是意外跌落，但為何莊女未繫安全帶、車門一靠就開，目前案情仍有諸多疑點，究竟是自行跳車還是意外摔落，詳細情況仍待進一步釐清。