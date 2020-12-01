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屏東公園聖誕「極光」爆人潮　警機動管制交通籲民眾配合

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▲屏東公園聖誕節點燈後，受｢極光｣主題吸引，吸引大批民眾湧入，警方實施交管措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東公園聖誕節點燈後，受｢極光｣主題吸引，吸引大批民眾湧入，警方實施交管措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東聖誕節自11月27日點燈後，受｢極光｣主題吸引，連日來屏東公園湧入數萬民眾，爭相打卡拍美照，屏東警分局規畫交通管制措施，籲請民眾配合，確保交通安全及順暢。

▲屏東公園聖誕節點燈後，受｢極光｣主題吸引，吸引大批民眾湧入，警方實施交管措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼縣長潘孟安、背後是「極光」、警方指揮交通。

▲屏東公園聖誕節點燈後，受｢極光｣主題吸引，吸引大批民眾湧入，警方實施交管措施 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

屏東警分局表示，為紓解屏東公園交通壅塞及改善周邊停車場不足的窘境，規交通管制措施；針對假日或特定活動期間，警察同仁會視現場人潮狀況，對中華、公園路口至中華、北平路口，進行機動管制，以維護徒步民眾行進安全。如需行經該路段的民眾，請配合改道。

公園路在活動期間為車多壅塞路段，希望民眾配合勿在公園路段上下車或臨時停車，以免影響車流動線，造成回堵。而活動期間尖峰時段為假日17至21時，請駕車民眾減少行駛中正、公園路口至仁愛、公園路口等範圍，提早尋找外圍停車場停放或規劃其他路線。

另屏東天主堂前二處路邊停車格因活動需求，暫時禁止使用，提醒民眾另覓其他停車位置。

分局長劉清俊呼籲，防疫期間參觀民眾記得配戴口罩；另外，園區燈飾均為縣府承辦單位的心血結晶，提醒民眾近身拍照時，盡量保持友善距離；孩童在公園嬉戲時，家長或親屬應隨時注意安全。警方會持續維護交通秩序及活動安全，請賞燈民眾多給予辛苦執勤的警察同仁支持鼓勵。

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