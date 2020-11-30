　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

「秋冬防疫專案」12月1日上路　進出八大類場所應戴口罩

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲12月1日起啟動秋冬防疫專案，民眾進入八大類人潮擁擠或密閉場所需戴口罩。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

12月1日起啟動秋冬防疫專案，民眾進入八大類人潮擁擠或密閉場所需戴口罩。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情指揮中心公布，自12月1日起啟動秋冬防疫專案，分為社區防疫、邊境檢疫、醫療應變三大方向，請民眾進入八大類人潮擁擠或密閉場所需戴口罩。

考量秋冬時期除COVID-19疫情外，也有多種呼吸道傳染病盛行，為降低呼吸道傳染病的感染與傳播，花蓮縣衛生局呼籲，請鄉親配合中央疫情指揮中心「秋冬防疫政策」，請民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。

▲12月1日起啟動秋冬防疫專案，民眾進入八大類人潮擁擠或密閉場所需戴口罩。（圖／花蓮衛生局提供，下同）
 
花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，新冠肺炎國際疫情持續上升，鄉親仍應持續提高警覺。在外活動時，若無法保持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，應確實佩戴口罩，至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，及提供套餐的店家，並配合業者執行實名制、體溫監測等防疫作業。由於八大類場所屬公眾使用且多為密閉空間，長時間且近距離可能增加呼吸道傳染病之傳播風險，且目前適逢流感流行季節，最基本且最重要的防疫措施仍是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息，共同力行「防疫新生活運動」。
 
朱家祥局長進一步呼籲，防疫是大家的事，感謝每一位堅守崗位的醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的鄉親。花蓮縣各社區健保藥局及13鄉鎮市衛生所皆有充足的口罩供貨，請花蓮鄉親踴躍前往購買。

另為加強防疫安全，自12月1日，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分（本國籍與外國籍人士等)或來臺目的(求學、工作、外交公務等），均應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，始可登機來台；入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依傳染病防治法第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書罪之刑責。

另自國外返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷服務中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業史及接觸史，以供及時診斷通報。

若鄉親有相關問題，可撥打免費防疫專線1922或防疫專線03-8226975洽詢。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢。

►他奶奶的美麗小秘訣

ET快訊
25歲男潛舊衣回收場狂翻　遭100kg衣物活活壓死
「自製震樓神器」撞天花板男子身分曝！是上市大廠總經理
奧萬大翻車死者妻不知夫已亡　重傷拜託醫護「聯絡我老公」
快訊／男大生139線死亡彎道失控　自撞行道樹慘死
600負評全消失　嗆外送員炸雞店「升級4星」網氣炸再出征
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

啟動秋冬防疫專案　中市府：12月1日起進市府全程戴口罩

幸福指數全國第二超越六都　林智堅：市民小事是市府大事

「秋冬防疫專案」12月1日上路　進出八大類場所應戴口罩

縣市幸福指數大調查！花蓮施政滿意度全國第四　非六都第二

嘉義太保工廠29日大火竄濃煙　環保局實地監控空氣品質

台南市民進黨籍里長赴總統府　為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

車站前佝僂老人迷途跳針說「要找兒子」　雲林警耐心詢資助返家

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪全台第一名

國際碳揭露專案A級城市　台南市連續兩年蟬連獲肯定

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

小鬼37歲冥誕..峮峮穿他「生前最後設計」　「AES首辦大秀」好友全空時間力挺

連晨翔撩周曉涵「好多第一次都給妳」　誤喊「曉恩」...她一秒變臉：叫她出來！

日爆紅男自稱「真人版城之內」國3因下巴太長遭甩從此0戀愛

湯姆．克魯斯上身？他4肢緩慢著地 讓手扶梯維持怠速...躲過感應點

桃園南北之爭！桃園真D超無聊？ 車站臭又醜？中壢人：出站即出國

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

啟動秋冬防疫專案　中市府：12月1日起進市府全程戴口罩

幸福指數全國第二超越六都　林智堅：市民小事是市府大事

「秋冬防疫專案」12月1日上路　進出八大類場所應戴口罩

縣市幸福指數大調查！花蓮施政滿意度全國第四　非六都第二

嘉義太保工廠29日大火竄濃煙　環保局實地監控空氣品質

台南市民進黨籍里長赴總統府　為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

車站前佝僂老人迷途跳針說「要找兒子」　雲林警耐心詢資助返家

縣市幸福指數大調查　嘉義市奪全台第一名

國際碳揭露專案A級城市　台南市連續兩年蟬連獲肯定

中職／未在保留名單也未釋出　中職：其它球團可網羅

亂尿尿害媽踩到！高加索被罵「海豹臉」握手求和：原諒我嘛～

三重養護中心虐待重障者　照服員遭社會局開罰3萬元、公布姓名

徐生明盃／福林朱品睿旅外特殊經歷　疫情返台抱「美」夢

台北101觀景台推免費參觀「VIP空間」　公佈跨年開趴票價1500元　

林家花園推應景實境解謎遊戲　串起府中雙城歡樂聖誕

秋筱宮認可真子公主婚事　主觀上外界少了「理解及祝福」

星卉直播被陳昭榮罵哭！賭氣「自立門戶」2個月慘賠百萬

哥哥姊姊結婚了！德牧幫迎娶「送蘋果」　秋田婚禮當花童

最新全台縣市長施政滿意度調查　台南市黃偉哲以74.6％居六都第3、全國第4

靈異影片曝光！正妹誤住猛鬼病房　目擊驚悚畫面...179萬網友嚇壞

地方熱門新聞

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

中捷停駛10天　檢測結果出爐！

陳睿生遞補議員　鄭文燦頒發當選證書

台南城市音樂節結合森山市集活動逾10萬人

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

參選總統或北市長　鄭文燦：現專心做市長

嘉義縣大潭失智照顧據點成果展

台女南韓遭酒駕撞亡驚恐畫面曝　雙親心碎

嘉義市YouBike 2.0啟動　50場站750輛進駐

台南單親媽絕望求助！在地人揭真相

電視劇組取景　徐榛蔚探班送在地小吃

縣議員江維屏　30日宣誓就任

搭昇恆昌特賣　尊爵天際推288元下午茶

更多熱門

相關新聞

佳里獅子會捐贈日本富士宮友誼市口罩協助防疫

佳里獅子會捐贈日本富士宮友誼市口罩協助防疫

台南市長黃偉哲，30日出席佳里獅子會捐贈5萬片口罩給台南友誼市「日本靜岡縣富士宮市」的儀式，新聞及國際關係處蘇恩恩處長、蔡蘇秋金議員夫婿蔡寶財、康那香企業有限公司戴榮吉董事長、呂維胤議員服務處及蔡旺詮議員服務處代表也一同出席與會。

8類場所強制戴口罩　把握2原則不挨罰

8類場所強制戴口罩　把握2原則不挨罰

愛滋感染率連3年下降！疾管署估今年再減2成

愛滋感染率連3年下降！疾管署估今年再減2成

容祖兒底妝不卡粉秘訣藏在「粉撲」

容祖兒底妝不卡粉秘訣藏在「粉撲」

淨新口罩爆夾蟲　總經理鞠躬致歉

淨新口罩爆夾蟲　總經理鞠躬致歉

關鍵字：

秋冬防疫專案上路進出八大類場所配戴口罩

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

買4600個購物袋洗發票中獎機率！　財政部回應了

即／全台首例！桃園監獄驚傳1人確診

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

獨／台女自慰次數曝！女醫說出臉紅內幕

小S「透視bra」突襲強吻！　下秒狠瞪嗆「看三小」...蔡依林罕爆粗口回擊

周湯豪名字被打錯變「粥湯蠔」！本人罕見暴怒開戰

快訊／新冠肺炎暴增24例境外移入

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

他看好市多黑五特價2千瘋搶　過3天變999元

更多

最夯影音

更多
蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」

蔡依林合體伍佰飆《Last Dance》　「今晚我想來點..倒帶！！」
蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

蕭敬騰突出現身「人妻生日趴」　現場14女見本人瘋狂尖叫!!!

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

外送員「沒報號」店員狂酸言酸語 他怒拿餐點狠砸！網：2個都有問題

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

峮峮替小鬼「許下第一個生日願望」　PO照挨罵消費..KID.鬼鬼反擊酸民：關你屁事

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

KID幫小鬼圓夢《我不是空笑夢》MV上線　「輕摸紀念刺青」好催淚…坤達也現身

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面