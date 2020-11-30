「秋冬防疫專案」12月1日上路　進出八大類場所應戴口罩

▲12月1日起啟動秋冬防疫專案，民眾進入八大類人潮擁擠或密閉場所需戴口罩。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中央疫情指揮中心公布，自12月1日起啟動秋冬防疫專案，分為社區防疫、邊境檢疫、醫療應變三大方向，請民眾進入八大類人潮擁擠或密閉場所需戴口罩。

考量秋冬時期除COVID-19疫情外，也有多種呼吸道傳染病盛行，為降低呼吸道傳染病的感染與傳播，花蓮縣衛生局呼籲，請鄉親配合中央疫情指揮中心「秋冬防疫政策」，請民眾進入「醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公」等八大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款規定，裁罰新台幣3千元以上1萬5千元以下罰鍰。





花蓮縣衛生局朱家祥局長表示，新冠肺炎國際疫情持續上升，鄉親仍應持續提高警覺。在外活動時，若無法保持室內1.5公尺、室外1公尺以上的社交距離，應確實佩戴口罩，至餐廳或攤販用餐時，可挑選有適當用餐距離、隔板，及提供套餐的店家，並配合業者執行實名制、體溫監測等防疫作業。由於八大類場所屬公眾使用且多為密閉空間，長時間且近距離可能增加呼吸道傳染病之傳播風險，且目前適逢流感流行季節，最基本且最重要的防疫措施仍是：落實勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節，及生病在家休息，共同力行「防疫新生活運動」。



朱家祥局長進一步呼籲，防疫是大家的事，感謝每一位堅守崗位的醫護夥伴，以及所有配合防疫工作的鄉親。花蓮縣各社區健保藥局及13鄉鎮市衛生所皆有充足的口罩供貨，請花蓮鄉親踴躍前往購買。

另為加強防疫安全，自12月1日，入境我國機場或經我國機場轉機的旅客，不論身分（本國籍與外國籍人士等)或來臺目的(求學、工作、外交公務等），均應檢附「表訂登機時間前3日（工作日）內COVID-19核酸檢驗陰性報告」，始可登機來台；入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；若旅客抵台後發現檢驗報告不實，或拒絕、規避、妨礙相關檢疫措施，得依傳染病防治法第58條及69條規定，處新台幣1萬至15萬元罰鍰。檢驗報告不實部分，亦將追究偽造文書罪之刑責。

另自國外返國後應落實14天居家檢疫，如出現疑似症狀，請聯繫衛生局或各縣市關懷服務中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時，請務必告知醫師旅遊史、職業史及接觸史，以供及時診斷通報。

若鄉親有相關問題，可撥打免費防疫專線1922或防疫專線03-8226975洽詢。相關資訊可至疾病管制署全球資訊網（https://www.cdc.gov.tw）查詢。

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