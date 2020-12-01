屏東萬年溪沿岸淪「狗便惡地」　環保局日夜出擊開3單各罰1600　

▲屏東縣環保局強力取締屏東市萬年溪沿岸遛狗不清便、亂丟菸蒂，依法開單處罰 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為遏阻萬年溪沿岸遭亂丟垃圾、菸蒂，以及遛狗不清便等影響環境衛生歪風，屏東縣政府環保局不定期展開夜鷹早鳥稽查行動，進行萬年溪環境衛生強力取締，查獲即依違反廢棄物清理法處1200元至6000元罰款，並對3位遛狗未清狗便的飼主開出罰單，每張罰款1600元。

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▲▼稽查前講話、民眾遛狗。

環保局呼籲民眾發揮公德心，切勿心存僥倖，愛護環境就是勿亂丟垃圾煙蒂，遛狗不留便，共同維護生活環境品質。

環保局表示，與萬年溪巡守隊進行萬年溪淨溪淨堤時，都會撿拾到許多民眾丟棄的瓶罐及菸蒂，還有一堆堆的狗便，不但有礙市容觀瞻，也影響環境衛生。

為此，該局稽查科、環衛科組成的萬年溪環境衛生聯合稽查隊共8人，兵分4路於清晨及夜間前往萬年溪沿岸強力展開環境衛生稽查行動，針對亂丟菸蒂以及遛狗不清便等影響環境衛生行為加強取締，一經查獲即告發處分，最重可依廢清法開罰6000元。

環保局說，遛狗未清狗便稽查處分雖然很難，但近期已開罰3件金額4800元，環保局再次呼籲民眾發揮公德心，遛狗要自備清潔袋清除狗便，愛護環境、人人有責，舉手之勞做環保，一起維護良好的休憩空間環境，公私協力共同維護環境品質。

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