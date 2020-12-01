屏東二戰碉堡再現未爆彈...玩命！蔣月惠拿手上「凸顯問題」

▲屏東縣議員蔣月惠在枋寮新開二戰碉堡手上兩顆未爆彈 。（圖／取自蔣月惠臉書，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣枋寮鄉新開村日軍二戰碉堡被核定為太陽能光電廠，引發文史工作者及部分當地居民不滿，29日挖到5顆未爆彈；30日縣議員蔣月惠會同同文化工作者及民眾前往抗議，再發現兩顆相同未爆彈，蔣月惠並把未爆彈拿到手上，事後受訪表示「是要凸顯整件事的不合理！」

▲▼發現未爆彈土堆、未爆彈腐蝕碎片。

不過，蔣月惠先前因抗爭咬警案被法院依妨害公務罪判處拘役80天 ，於12月8日起她要服勞役480小時，她在臉書貼文「有誰可以接棒 持續抗議枋寮二戰石頭營歷史遺跡，阻止友達光電在此蓋太陽能板破壞山坡地，此地佈滿迫砲彈不安全，破壞生物棲息地」，尋求支援。

惟廠商表示，民眾發現疑似60迫擊砲彈未爆彈的地點，並未於太陽能光電廠規劃範圍內，且目前施作之一期工程的場域是農民已開墾多年的閒置廢耕平地，歷經多次農地及商業開發使用，近年來皆無發現有任何疑似未爆彈的情況，「施工開發皆以最高標準的工安機制管控」。

枋寮新開村二戰碉堡附近被核准興建太陽能光電廠消息傳出並動工，引發文史工作者及當地居民關注，擔心古蹟遭到破壞，持續引發抗議。前天有民眾發現5顆疑似60迫擊砲未爆彈；縣議員蔣月惠獲悉會同文史工作者及民眾昨天再度到場抗爭，過程又發現兩顆相同未爆彈，並徒手拿在手上拍照，引發熱議。

蔣月惠受訪說，碉堡附近任何人都能進出，竟然用腳就可以踢到，實在太危險，兩天發現7顆，顯見附近散落未爆彈很多，安全性不忽視。

何況該地緊臨石頭營最南側的碉堡，接近光電場，難保光電場內不會有類似的東西，萬一施工引發未爆彈爆炸，有誰能負責？她手拿未爆彈，就是為凸顯整件事的許多不合理。

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