冬季穿搭關鍵字健康＋時尚！醫師推UNIQLO HEATTECH衣褲　暖度分級輕盈有型

▲冬天低溫容易讓健康出狀況，家醫科醫師提醒穿衣保暖的重要性，從頭到腳都不可忽略。（圖／UNIQLO提供，下同）

消費中心／綜合報導

近來濕冷的天氣宣告冬天終於來了，同時中央流行疫情指揮中心也提醒民眾，在低溫環境中病毒活躍，更要做好防疫措施，加上秋冬時期也有多種呼吸道傳染病盛行，維護健康成為迎接冬日的重要準備工作。民眾想增強抵抗力，對抗秋冬時節的健康殺手，家醫科醫師表示第一步要從自身持續保暖做起；建議從頭到腳都要讓身體保持暖和，像是擁有特殊科技能幫助保暖的發熱衣就是好選擇。而且其輕薄特性好穿好搭，打造出潮流造型很簡單；讓人能從寒冷和病毒手中奪回健康自主權及穿搭自主權，成為冬日最溫暖又最亮眼的存在。

冬天好冷，穿得不夠暖會讓手腳冷冰，不僅難受還會降低血液循環，全身氧氣、養分不夠，連帶會讓內臟、免疫力變差，使人精神不佳，甚至加速老化；當室外內溫差大，一不小心忽略保暖就很容易感冒；低溫環境也利於病毒傳播；部分民眾選擇穿厚重衣物禦寒，但衣物不透氣造成流汗，反而更容易生病。針對這些情況，家醫科醫師表示，不妨從衣著「發熱健康學」下手，像是利用發熱衣和配件小物層層保暖，就能輕鬆禦寒、找回健康。

▲每當進入秋冬時節，不少民眾的禦寒法寶就是穿上UNIQLO HEATTECH吸濕發熱衣系列衣服。

翻轉厚重印象！日本科技布料纖維輕薄 鎖住溫暖柔滑貼膚

每當天氣轉涼時，消費者想到穿衣保暖的第一首選就是UNIQLO HEATTECH吸濕發熱衣系列，輕薄一件穿上後卻能立刻感覺到溫暖和柔滑膚觸的秘密，與UNIQLO長達18年合作經驗的協作夥伴東麗（Toray）有關。東麗主力研究纖維和布料，運用日本纖維科技，和UNIQLO共同開發出高吸濕性的嫘縈纖維，能迅速吸收身體水分，將水蒸氣能量轉化為熱能，衣料極細纖維中產生了空氣層，使熱能不易流失、身體持續溫暖，達到最佳保暖效果。「輕薄又溫暖」的新型態內衣，改變了過去消費者想到冬日保暖，就需要厚重穿搭的常識及習慣。

▲HEATTECH系列擁有特殊纖維和織法，能吸收水氣、轉熱保暖。

UNIQLO HEATTECH吸濕發熱衣升級 三種暖度＋配件禦寒全方位

今年UNIQLO再升級，因應各種冬日天氣狀況，貼心推出「一般款」、適合低溫寒流穿著的「HEATTECH Extra Warm極暖」，以及適合霸王級寒流時穿著的「HEATTECH Ultra Warm超極暖」三種不同暖度的HEATTECH吸濕發熱衣；保暖選擇更多更彈性，衣物膚觸也跟著提升，添加摩洛哥堅果油，柔滑滋潤的貼膚感覺就像被擁抱一樣溫暖。UNIQLO HEATTECH吸濕發熱衣系列科技，不光是貼身的發熱衣，還融入包含上衣、褲裝、配件和居家被毯，要從裡到外將暖和包裹住，讓人不論是居家生活、日常出門、外出遊玩，時時刻刻都有健康溫暖隨行，輕盈溫暖度過今年的寒冬。

居家、日常、遊玩生活場景 時刻穿搭皆溫暖有型

每到冬天都要穿超多件、腫得像一頭熊才能禦寒嗎？好希望保暖健康和時尚有型能夠同時擁有！就讓UNIQLO HEATTECH吸濕發熱衣系列一次滿足兩個願望，運用三種暖度的內衣、上下身，領型、袖長和顏色多元的單品，以及今年推出的日本熱銷HEATTECH刷毛毯、毛帽、手套等配件，從頭到腳多種穿搭選擇，讓人輕鬆掌握穿搭自主權，創造冬日保暖時尚。

天氣剛轉涼時，貼身輕薄的內裡發熱衣穿著睡，起床不必再把暖和上衣換掉，貼身內衣直接給予貼身溫暖，套一條HEATTECH緊身褲或牛仔褲，穿上繭型大衣一秒出門；怕風吹得頭痛，加頂針織毛帽，輕盈又保暖，約會逛街的時尚造型毫不費力就完成。

▲HEATTECH保暖內搭穿著睡，好穿又好看，能直接穿出門，避開離開被窩換衣服的難受。

因為疫情在家工作者大增，線上視訊會議免不了，在家既要穿著體面又不需換上正裝，利用HEATTECH圓領T恤，外罩法蘭絨長袖襯衫，帥氣程度與工作實力成正比；臨時要出門見客戶，下身穿HEATTECH SMART SLIM FIT長褲，保暖休閒又不失正式。溫度再冷一點，換上HEATTECH EXTRA WARM極暖圓領T恤，襯衫改穿高級羊毛製成的V領開襟外套，簡約設計蓬鬆保暖，下身搭配HEATTECH特級彈性SLIM FIT牛仔褲，方便活動；也可以搭燈芯絨長褲，坐在路邊喝一杯咖啡，街頭時尚型男就是你。

▲今年HEATTECH系列包含T恤、長褲等，輕盈中保有衣服廓型，一件就足夠保暖好搭配。

寒流來襲溫度下探個位數，凍得受不了也不必一次穿五六件衣服，不好穿脫又超難活動，穿著HEATTECH ULTRAWARM超極暖高領T恤，內層刷毛加厚，一件就夠暖和，下身先穿HEATTECH ULTRA WARM超極暖緊身褲，再穿外褲，搭配特級極輕羽絨連帽外套，完美符家醫科醫師說的保暖準則「雙腳腹背最重要！腳暖了全身都暖和！」。出外露營登山遊玩也Hold得住，山上早晚溫差大，HEATTECH配件準備好，針織帽、脖圍、圍巾、刷毛手套，從頭暖到腳。

▲今年UNIQLO HEATTECH系列採用三種暖度分級，怕冷的人還能從UNIQLO其他多種衣物款式中增添時尚保暖配件。

有的人天冷只想躲在家裡取暖，那麼穿上HEATTECH棉質長袖圓領T恤，下身保暖抽繩棉褲，一派居家悠閒模樣，再喝一杯熱茶就是冬天超棒的小確幸。假日在家穿著針織上衣，搭配EXTRA WARM極暖毛絨內搭褲，靜靜打坐冥想，讓身心都暖和放鬆了，HEATTECH刷毛毯披上小睡一會兒，舒服的冬天正是休養生息、恢復生機的最好時刻。

▲寒冷的冬天最適合穿得暖暖的賴在家不出門，享受專屬冬日的慵懶美好。

今年有了HEATTECH吸濕發熱衣系列的貼身保暖術，冬日穿搭不再是加法而是減法，脫去層層厚重衣物，讓身體喘口氣；特殊織法和多種款式，少兩層溫暖不變，讓人能夠聰明調節，冬季健康和時尚兼顧，簡單有型暖出專屬自我的新風格。