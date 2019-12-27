UNIQLO厚T玩穿搭！新款新色新聯名搭早春褲裝與新外套　從年末一路潮到明年

▲UNIQLO厚T推出早春馬卡龍新色、Dry soft 舒適立體新面料、新版型以及新聯名，能輕鬆搭配潮翻歲末每個重要場合。（圖／UNIQLO提供，下同）

消費中心／綜合報導

今年秋季UNIQLO重新定義「長袖休閒T」，賦予更多設計與版型推出嶄新「SWEAT 厚T系列」, 引發一股厚T新流行, 成為穿搭必備單品！ 2019年末UNIQLO又令人驚艷再推出一系列SWEAT厚T早春新品，加入粉嫩馬卡龍色，提早迎來春日清新氣息，眾多色彩選擇增加搭配力，還以Dry soft新面料打造立體版型、身型修飾力激增，更和經典迪士尼童話、跨越世代電影STAR WARS和破億玩家瘋迷的線上遊戲Fortnite要塞英雄等推出聯名款厚T，和世界接軌，潮流力UP！新色、新面料、新聯名為SWEAT 厚T注入3種新力量，變身好穿好搭的潮流單品，也為即將到來的年末各個聚會場合提供最佳時尚穿搭戰力！

豐富穿搭IDEA打造派對流行男女

年底聚會、派對多，厚T保暖舒適又百搭亮眼，搭配UNIQLO早春不同面料和設計的九分褲、牛仔褲以及工作褲，將彈性、寬鬆帶入穿搭，外套也有新亮點，早春系列的連帽、牛仔外套和風衣注入革新機能，設計進化展露帥氣新裝，風格跟著升級，眾多注目新品混搭想像，讓厚T白天晚上不同場合都實穿。

女孩出席聚會，以Oversized的休閒寬版連帽上衣，營造俏皮感，再把領口抽繩打個蝴蝶結，給穿搭一點小巧思，散發春日活力的薔薇粉和湖水綠色彩，透過內搭條紋襯衫中和甜美感，還能營造出多層次的豐富感，整體造型上，下身可搭配早春褲裝「寬鬆窄管九分牛仔褲」，輕鬆態度展現時尚氣場。

▲Oversized的休閒寬版連帽上衣，版型流行帶點俏皮女孩感，顏色可愛。下身可搭配寬鬆窄管九分牛仔褲，以輕鬆態度享受早春氛圍。

忙著走跳各個派對現場，室內室外溫差大，能適應溫度變化又能展現穿搭功力的洋蔥式穿法最適合，內搭圓領厚T，再穿上早春新設計的落肩丹寧夾克，帥氣將休閒時尚進行到底；新登場的奶油色、檸檬黃、日出橘、冰雪藍等輕柔淺色系圓領厚T，不管怎麼搭都給人溫暖女孩印象。

▲早春新登場的奶油色、檸檬黃、日出橘、冰雪藍等休閒圓領上衣，視覺溫暖柔和。

UNIQLO SWEAT休閒上衣2019新改款，寬鬆休閒風格並且一口氣給了10款顏色，讓長袖圓領休閒上衣穿搭創意大爆發，男孩們除了基本的灰、黑色可選，還有橘黃色和松柏綠等暖色系，褲子搭配全新寬版設計EZY寬版束口工作褲，放寬腰腿舒服過冬、迎接早春，側口袋俐落現代風注入古著基底，寬鬆時尚更鮮明。

▲UNIQLO SWEAT休閒上衣2019新改款，10款新色任意穿搭，配上寬版設計EZY寬版束口工作褲（右）更有型。

UNIQLO另推出新品長袖休閒連帽外套，修改了過去連帽外套的剪裁，加強落肩設計，街頭男孩抓住所有女孩目光，銀灰、藍灰、草綠、炎紅等7色任選，想化身日系潮男，浮世繪聯名UT不能少，下身以輕薄新材質的Miracle air 3D牛仔褲強調剪裁，改穿厚實棉褲一樣有態度。

▲新的長袖休閒連帽外套（左），修改了過去連帽外套的剪裁，加強落肩設計。上衣各牌聯名，一定找得到自己喜歡的。

休閒時尚情侶是街頭最美麗的風景

有伴的人，年末穿上舒服又好看的衣服和戀人一起跨年，更有動力在新的一年迎來更棒、更好的自己，不論是一起看場電影，還是跟風去擠跨年晚會，厚T系列都是穿搭好幫手，UNIQLO全新女裝休閒連帽長洋裝，一件解決穿搭困擾，下襬側邊長開衩，活動性佳，100%棉質面料，柔順得像在家一樣舒適，套上早春改版升級的A字型線條寬版風衣外套，休閒風格混搭高雅質感，讓戀人和路人眼前都為之一亮！喜歡穿褲裝的女孩們，首選UNIQLO早春造型感十足的附腰帶打褶牛仔褲，穿上圓領厚T，搭配BLOCKTECH 連帽外套更有街頭風格，隨時隨地都是街拍好時機。

▲單穿UNIQLO全新女裝休閒連帽長洋裝就很好看，如果加上風衣外套又是另一種風格。

衣櫃打開一片灰黑色，跟女友約會想來點不一樣的，就讓有8色可選的UNIQLO休閒連帽上衣助陣，海軍藍、蒼海藍、象牙白、苔癬綠、芥末黄、淺駝色創造多種變化，和女友搭出情侶裝色系好簡單，想當帥氣男友或是暖心歐巴通通搞定。帶女友上山看夜景，上衣外罩登山連帽外套，面料防潑水、抗潮濕，袖口設計不透風，整體透氣又保暖，女友喊冷就把她摟進懷中，精彩穿搭表現升溫冬日戀情。

▲誰說連帽不能搭連帽，UNIQLO休閒連帽上衣搭配登山連帽外套，照樣好看有型。

聯名T親子裝出遊全家都吸睛

週末爸媽帶孩子出門走走或是農曆年走春串門子，想讓孩子穿得保暖舒服又有型，厚T系列一樣貼心準備好了，爸媽和孩子可以來個休閒親子裝，透過童話、藝術、電影、遊戲等UNIQLO聯名Ｔ就能輕鬆完成，迪士尼回味童年、STAR WARS夯電影、超級瑪利歐懷舊電玩……，多種聯名不怕挑不到自己喜歡的，讓家中每個成員都能滿足，也能挑一種全家一起dresscode！

▲UNIQLO聯名T讓全家人一起dresscode，好好玩。

親子裝還能以「連帽」為主題，小朋友穿上休閒連帽上衣，除了撞色款，還有質感灰、玉米黃色，給孩子自己選，老爸穿上彈性良好的DRY休閒連帽外套，具吸汗快乾的DRY機能，袖下剪裁方便手腕抬高活動，和孩子追趕跑跳不成問題，下身搭配升級早春升級2 WAY雙向彈性素材性的EZY九分褲，仿羊毛展現正式感，流露出休閒紳士品味。

媽媽穿上柔軟休閒連帽上衣，Dry Soft新材質如太空棉柔軟但又兼具立體彈性，舒服好動，自然原色、橘子紅、霧灰、珍珠白多色百搭，下半身以早春的高腰寬褲展現優雅正式，同樣可以混搭帥氣的早春系列寬版連帽工作外套，甜美中性風格展現率性時尚。還有休閒連帽外套可選，新款衣長加長、剪裁寬鬆，加上鮭魚粉、米白、薄荷綠、亞麻色等早春馬卡龍色，流行感十足，當成外套或上衣都方便。

▲撞色連帽上衣還有紅藍蜘蛛人配色（左），2 WAY雙向彈性素材性的EZY九分褲（右），活動超方便。

▲Dry柔軟休閒連帽上衣（左）和高腰寬褲（右）一起搭配，展現女孩的中性率性時尚。

今年年末運用UNIQLO的厚T系列以及各式UNIQLO單品，打造獨特風格，參加各種邀約聚會都能緊緊抓住眾人視線，走在路上讓整個城市都賞心悅目起來，還能啟發其他人的穿搭靈感，化身潮流領頭羊！現在就到UNIQLO官網，挑選最適合你的年末百變穿搭！

看更多UNIQLO超潮厚T！

官方網站：https://s.uniqlo.com/2PXXICU

IG：https://www.instagram.com/uniqlo_taiwan/

FB：https://www.facebook.com/uniqlo.tw/

