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喜歡吃什麼「代表老了？」這答案超有感　網秒哭：我媽就是這樣

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▲▼健康,早餐。（圖／Pixabay）

▲不少網友直說，長大之後就會越吃越健康。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

每個人的口味和喜好都會隨著年紀變化！就有一名網友在PTT的WomenTalk板上發文，說有些東西以前可能不喜歡，可是一旦有生活歷練，味覺也會變化，可能喜歡吃的東西就會改變，像他就是長大才愛上苦瓜跟普洱茶，忍不住好奇發起討論「喜歡吃什麼代表老了？」話題意外引發一陣熱論。

「有些東西小孩子、年輕人都不喜歡……」這位網友文中分享自己的看法，認為年紀夠大才會突然開始喜歡這些東西，會喜歡的契機則是生活歷練或味覺變化。原PO也舉例道，像他小時候不喜歡苦瓜，現在卻很喜歡「鹹蛋苦瓜」，「還有普洱茶也是，到了最近才發現普洱茶的真諦@@」。

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原PO最後好奇問其他人，覺得喜歡吃什麼東西就代表老了。話題引發網友留言，「紅蘿蔔跟青椒、茄子」、「食量變小，變得不敢吃高熱量食物，小時候哪有在嫌炸雞吃太多、飲料太甜啊」、「養生食品」、「苦瓜茄子，還有飲食口味逐漸變清淡吧」、「不是老了，有些東西本來就好吃，只是不敢吃。」

還有人笑中都是淚，因為不得不注重健康的部分，「開始看營養成分時」、「五穀雜糧飯這種可怕東西」、「養生，有機，不吃外食，我媽就是這樣」、「吃火鍋喜歡放芋頭的時候」、「嗑花生+啃瓜子」、「秋葵 @@ 我承認最近有在吃這個」、「不吃鹹酥雞跟吃到飽餐廳」、「糯米類製品，然後吃一點就腸胃不適QQ」、「還好啦，但不愛／敢吃冰算是很明顯的指標（嗚）。」

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