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「近4萬元毛衣」挖空設計上身看光光　網驚呼：時尚好難懂

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▲JW ANDERSON的毛衣讓大家直呼好難懂！（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

▲JW ANDERSON的毛衣讓大家直呼好難懂！（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

實習記者周依儒／綜合報導

近日氣溫驟降，不少民眾開始穿上毛衣，不過在保暖之餘也要兼顧時尚感，因此許多品牌也出了各種款式的毛衣來吸引消費者購買。但日前卻有一件毛衣在日本網路上引發熱議，奇特又前衛的設計讓不少人看到後驚呼，「真的要叫他毛衣嗎？」

▲官網照片看起來是一件白色毛衣。（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

▲官網照片看起來是一件白色毛衣。（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

日本推特近日瘋傳一件「彩色毛衣」照，乍看之下就是一般的條紋毛衣，不過將它穿上身後，才發現這根本就是一件挖空設計的條紋毛衣，引起大批網友熱議，紛紛直呼「太扯了！冬天越穿越少」、「這毛衣也太清涼了吧」。

據了解，這件毛衣是英國時裝品牌J.W.安德森（JW ANDERSON）所推出，從官網的照片中來看的確是一件白底與各種彩色線條相間的正常毛衣，不過看到該牌秀場模特兒的實穿照片後，才發現原本以為這件毛衣的「白色部分」根本是鏤空的！只見模特兒並未穿任何打底衣，因此穿上這件毛衣後可以直接看到身體。

▲實穿照（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

▲實穿照。（圖／翻攝自JW ANDERSON官網）

對此，不少網友回覆，「為何越穿越冷」、「時尚真的好難懂」、「太品味我真的無法駕馭」、「不知道這件毛衣到底時不時尚，我只知道我穿上後一定會冷」等等。不過這件毛衣一件可不便宜，根據官網顯示，這件毛衣的原定價竟要約14萬日圓（約新台幣38461元），韓國男團iKON成員宋允亨也曾穿過該件毛

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