繞一圈路易莎！10桌以上「課本佔位」　在地人更怒：根本沒消費

▲佔位現象讓許多消費者都很生氣。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

路易莎咖啡（Louisa Coffee）可以充電、價格便宜，許多人一坐就是一下午，更成為學生族的K書聖地，但這樣的景象，讓人真的超傻眼！有男網友要去圖書館之前，先到路易莎想吃個早餐，結果發現10幾桌都被學生放課本佔位，忍不住匿名在《Dcard》貼文開酸「現在的學生都那麼認真？」

這位男網友貼出照片，文中表示，「在去中壢圖書館前，想去路易莎吃個早餐，結果發現……」只見店內有2張小圓桌被併在一起，一共放了5張椅子，但完全沒有人在座位上，桌子中間卻放了一本課本，看起來就是被要來讀書的學生佔位。

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原PO還透露，整間店裡，他發現至少10桌都被這樣佔位，「而且還放公民課本呦！」不禁開酸「希望你們公民能好好學好，座位留給需要的顧客，謝謝！」最後標籤下了「靠北」、「心情抒發」，表達自己心中的不滿。

看到照片後，許多人心有戚戚焉，「那一家位子很多，但每次都超多人，超級多學生在那邊讀書的，超難找位子，原來這裡是圖書館呢！我還以為是咖啡廳」、「剛剛經過 ，我跟我妹說要喝嗎，她說這邊不是中壢圖書館分館嗎」、「請店員處理，以為是自己的預定席喔，要不要臉啊！」

更有網友無奈直呼，「還有，把咖啡廳當圖書館，明知有低消還不想消費」、「上次去跟朋友討論等等要去哪，比較大聲還被瞪咧！不是啊！怕吵為什麼要來這裡」、「人來人往，一堆人講話吵到不行，能唸多好？別騙人了」、「原po和你說這還好，我都晚上去，只能說1～3樓都是滿滿的學生。」