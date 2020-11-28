阿公捷運找位子！嬤阻止「這裡有人坐」　網喊超毛...女乘客曝真相

▲示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友日前搭乘捷運淡水線時，目睹有位老爺爺發現空位，打算坐下時，旁邊的阿嬤突然放袋子佔位，並表示該位有人坐。此舉讓大家傻眼喊毛，而po文也釣出遇過該名阿嬤兩次的女乘客，吐露真相。

女網友在dcard發文提到，「有一位阿公看到空位，正走過來準備坐下時，結果阿嬤一個神手放袋子說，這裡有人坐。」奇怪的是，直到阿嬤下車，沒有任何人到她旁邊入座，這讓她不禁一陣毛，直呼「阿嬤妳的朋友是誰，是我們看不到的朋友嗎？」

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怪異又霸道的行徑，引來熱烈討論，網友們紛紛回應，「有人阿，只是...是裝在罐子裡面的人」、「那裡面應該是阿公.rar」、「也許她想保持防疫距離」、「回她：不好意思，沒注意到阿公也在這」。

▲有其他網友遇過這位阿嬤兩次。（圖／翻攝自dcard）

還有一名女網友留言直呼，「是不是常常坐往捷運淡水線的阿嬤啊啊啊啊！我已經遇到她兩次，都拿袋子佔位，有人要過來坐的時候，就會被她阻止。」

另外，老手笑曝反擊神招，「常常在公車上遇到這種的，特別是老人愛坐走道，包包放靠窗，如果碰到機掰老人說，妳沒看到這裡有東西嗎？我會雙手合十看著那個空座位，說阿彌陀佛，一路好走，然後對方就會跟我吵架，而我則一臉無辜地回，不好意思我真的沒發現那邊有人坐了。」

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