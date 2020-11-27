告白「等1年」沒消息！訊息曝光　網一看怕爆：等一輩子也沒用

▲原PO傳LINE向心儀對象告白。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

記者施怡妏／綜合報導

不少人在告白之後，等待回覆時心裡都會很緊張。一名男網友去年向心儀對象告白，過了一年半，始終沒有收到對方的回應，「每天都以淚洗面」，想要收回訊息，但又害怕對方某天突然已讀，就會不小心錯過。對此，網友們看到「這兩句」後怕爆，「等一輩子也不會有消息」。

一名男網友在「Dcard」發文，去年8月5日用LINE向心儀的女生告白，但都沒有收到回應，他貼出訊息內容，「雖然認識的時間不長，可是我真的很喜歡你，無時無刻都想把你佔有，融為一體」，詢問對方願不願意當他的女朋友，還說「我等妳的回覆」，結果一等就是一年半，很掙扎要不要把訊息收回，但又害怕某一天對方會已讀訊息。

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▲許多網友看到訊息內容後大喊，「好恐怖」。（圖／翻攝自DCARD）

貼文一出後，許多網友看完訊息內容怕爆，「這應該是殺人預告」、「好噁心，這根本構成性騷擾了吧」、「你要不要先確認自己有沒有被封鎖」、「不用收回啦，你是被封鎖了」、「難怪等一年會沒有消息，你等一輩子也是沒有消息的，你裡面有兩句女生看到就會怕了，而且還『融為一體』耶，你以為是七龍珠合體喔」。

還有網友指出，就算想收回也來不及了，「24小時內才能收回訊息」、「騙我不懂？過24小時就不能回收了」、「你知道訊息過一天還是兩天之後就不能收回了嗎」、「一年多的話line就不會讓你收回了」。