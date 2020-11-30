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台灣首批！「南方澳、澳底」2鯖魚船隊獲海洋之心生態標章

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▲▼台灣首批！「南方澳、澳底」2鯖魚船隊獲海洋之心生態標章。（圖／漁業署提供）

▲林愛龍說，扒網鯖魚是台灣環保團體共同投入關心超過五年的沿近海漁業。（圖／漁業署提供，下同）

記者許展溢／台北報導

台灣首批通過海洋之心生態標章認證的友善海洋漁船船隊終於誕生！海漁基金會和漁業署今（30日）授予永續海鮮「金級證書」給榮獲海洋之心生態標章的「南方澳鯖魚扒網友善船隊」計74艘漁船與「澳底鯖魚扒網友善船隊」計7艘漁船，為台灣漁業往永續、責任海鮮的願景邁進一大步，寫下歷史新頁。

漁業署署長張致盛表示，鯖魚是台灣沿近海漁業最大宗的漁獲，佔沿近海整體漁獲近六成，扒網為主要漁法，主要在台灣東北部海域作業，因此鯖魚扒網漁業管理的成效，對台灣近海海洋生態保育的重要性不言而喻。本次鯖魚扒網的海洋之心生態標章的授證，代表台灣漁民的漁業自主管理的彰顯，象徵台灣的漁業管理再往前一大步，希望未來成為台灣其他漁業的典範，帶動台灣漁業持續升級。

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▲▼台灣首批！「南方澳、澳底」2鯖魚船隊獲海洋之心生態標章。（圖／漁業署提供）

▲張致盛致表示，鯖魚扒網漁業管理的成效，對台灣近海海洋生態保育的重要性不言而喻。

海漁基金會執行長林愛龍說，扒網鯖魚是台灣環保團體共同投入關心超過五年的沿近海漁業，大家都很希望具備「永續海鮮」特質如中低階、洄游性的鯖魚，成為台灣在海洋生物資源養護與漁業利用雙贏的代表作，而成功與否的關鍵，就是漁民對於漁業管理的意識與參與程度。蘇澳漁會、鯖鰺協會與貢寮漁會對標章理想十分支持，積極協助向漁船主解說，加上為得到金級，漁船主也願意進步，包括採用手機APP進行卸魚申報，才能這麼順利的完成評估程序來授證。

海魚基金會說明，海洋之心生態標章是參考聯合國糧農組織2009年公布的《海洋撈捕漁業之魚和漁產品生態標章準則訂定，評估重點在「確保魚群永續」、「保護海洋環境」、「有效漁業管理」，與海洋之心獨有的「企業社會責任」。海洋之心以總分達65分以上為金級，50-64分為友善級；對於未達50分的申請者，海漁基金會另有漁業改進輔導機制。

▲▼台灣首批！「南方澳、澳底」2鯖魚船隊獲海洋之心生態標章。（圖／漁業署提供）

▲▼漁船評估。

▲▼台灣首批！「南方澳、澳底」2鯖魚船隊獲海洋之心生態標章。（圖／漁業署提供）

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出，鯖魚扒網船隊的參與，是推動責任漁業，永續海鮮標章的第一步，期待透過標章的區隔與辨識，讓消費者能清楚認識海洋之心生態標章的意義，用行動支持台灣的漁業朝向更永續與友善前進。」

鯖魚扒網評估小組科學家代表台灣海洋大學前校長李國添教授提到，台灣四周海域有花腹鯖及白腹鯖兩種鯖魚，漁業署在鯖魚科學研究投入20年，持續掌握沿近海鯖魚的資源變化。根據近年台灣東北海域鯖魚資源評估資料，此海域的鯖魚系群承受撈捕力為中等，資源量水準處於中位，從鯖魚生殖生長特性及50%性成熟體長來看，鯖魚系群處於健全狀態，顯示這兩隊的鯖魚扒網漁業尚未影響鯖魚資源狀態。

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