全家新品咖啡上市「第2杯7折」！寶可夢杯套、玻璃星空小屋超夢幻

▲全家便利商店Let`s Café第5波單品咖啡「印度巴巴不丹」上市，12/2至12/15推出全品項「第2杯7折」優惠。（圖／全家提供）

記者林育綾／台北報導

全家便利商店以專業咖啡搶攻黑金市場，即日起再推第5波單品咖啡「印度巴巴不丹」，更在12/2至12/15推出全品項「第2杯7折」優惠，此外還限量推出超萌「寶可夢耶誕節主題杯套」；更在台北市最具聖誕氛圍的信義區商圈以透明玻璃屋打造「Let's Café星空小屋」，成為今年非拍不可的聖誕打卡點！

▲全家在信義區打造玻璃「星空小屋」成聖誕打卡點！（圖／全家提供）

全家表示，2017年與日本咖啡大廠UCC合作，打造美味與品質兼具的單品咖啡，專挑台灣少見但風味獨特的產區，定期更換、滿足消費者對多元咖啡風味的需求，而統計今年單品咖啡銷售杯數，已較去年同期「成長4成」，占整體咖啡業績1成，顯示已成功擄獲咖啡愛好者味蕾，因此即日起Let's Café再精選推出第5波單品「印度巴巴不丹」

印度是全球最大的咖啡生產國之一，獨具特色受到許多咖啡迷喜愛，Let's Café第5波單品「印度巴巴不丹」，選用印度巴巴不丹吉里山豆種，採中深烘焙，整體帶有李子柔和微酸及巧克力醇厚口感，尾韻更可品嚐到焙茶烘烤茶香，12/2至12/15更推出Let's Café「全品項第二杯7折」，同步推出「印度巴巴不丹-單品濾掛(6入)」特價189元。





▲▼Let's Café與私品茶自12/2起更限量推出超萌「寶可夢耶誕節主題杯套」。（圖／全家提供）

而Let's Café與私品茶自12/2起更限量推出超萌「寶可夢耶誕節主題杯套」，以皮卡丘、傑尼龜、胖丁、可達鴨、小火龍等7種經典角色，設計3款不同組合杯套，所有角色換上聖誕裝扮，預計吸引寶可夢迷全部收藏。

另外即日起至1/3，更在台北市最具聖誕氛圍的信義區商圈打造「Let's Café星空小屋」，以透明玻璃屋外觀建造，內部充滿咖啡香氣，且擺上沙發、暖爐點燈後創造出十足的夢幻氛圍，成為今年非拍不可的聖誕打卡點。

▲即日起至1/3，更在台北市最具聖誕氛圍的信義區商圈打造「Let's Café星空小屋」。（圖／全家提供）



全家也看好近期韓國系麵包大受歡迎，再搭上網美打卡熱潮，推出可愛、擬真又美味的「地瓜QQ麵包」，使用特製QQ粉加入麵糰，內餡選用瓜瓜園台農57號烤地瓜泥，再表面沾上紫薯粉，超擬真地瓜造型，好看又好拍，12/9起於北區超過2000間店舖販售，售價35元，搭配指定飲料可享49元優惠價。

▲韓國網美系麵包出爐。（圖／全家提供）

另看好國人對地瓜的喜愛，搶先於12/2推出「地瓜起司燒麵包」，內餡加入台農66號紅心地瓜塊，可一口品嘗到香甜鬆軟的塊狀地瓜，表面擠上起司醬與蜜地瓜丁，售價35元；甜點則有「金黃甜薯塔」，使用台農57號地瓜製成甜薯慕斯，與特調地瓜泥打造雙餡口感，售價42元，購買指定甜點可享搭配單品咖啡半價優惠。

▲全家推出韓國網美系麵包。（圖／全家提供）

近來超商也吹聯名熱潮，7-ELEVEN更首度與乾杯燒肉居酒屋獨家合作，共同開發「乾杯炭火燒肉飯糰」、「乾杯鹽烤燒肉雙拼握便當」2款鮮食商品，售價分別為39元及59元，自今（30）日起於全台7-ELEVEN販售。

▲小7也吃得到乾杯燒肉！聯名燒肉飯糰、燒肉握便當11/30上市。（圖／乾杯集團提供）

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